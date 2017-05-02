С середины июня в Палангском аэропорту откроется рейс в Санкт-Петербург

В начале прошлой недели в Санкт-Петербурге в литовском консульском отделе гостила делегация из Паланги, пишет Vakarinė Palanga.

Во время визита не только прошла презентация курорта, но и произошел обмен контактов. Кроме того, там озвучили и радостную новость – с 17 июня стартует новый рейс на маршруте Санкт-Петербург - Паланга - Санкт-Петербург авиакомпании Rusline.

Все участники мероприятия получили сувениры, буклеты с информацией о Паланге, участвовали в лотерее, призы для которой предоставили учреждения Vanagupė, Palangos vėtra, Palanga Visit Apartamentai & SPA, Energetikas.

После мероприятия гости могли отведать блюда литовского кулинарного наследия.