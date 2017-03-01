С сегодняшнего дня в магазинах Лиивы подорожает алкоголь

С 1 марта 2017 года в Литве повышается акциз на алкогольные напитки и сигареты. Инициаторы этих перемен утверждают, что таким способом хотят снизить потребление алкоголя. В свою очередь пивовары сказали, что из-за подорожания пива часть потребителей неизбежно поедет за покупками в соседние страны.

Член парламентского комитета по здравоохранению Дарюс Каминскас сказал, что основная цель повышения акцизов – не пополнение бюджета, а ограничение доступности алкоголя и сигарет.

"Финансовое регулирование должно отпугнуть желающих начать курить или курящих. Если человек бросит курить или будет меньше пить, это улучшит его здоровье и государство будет меньше тратить на его лечение", – сказал Каминскас.

Координатор инициативной группы "За трезвость" Юозас Дапшаускас уверен, что алкоголь подорожает заметно, но не очень сильно.

Президент Литовской гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас считает, что после подорожания часть покупателей поедет за алкоголем в соседние страны.

"Эти перемены мы оцениваем отрицательно. Для бизнеса постоянство любых налогов не менее важно, чем их размер. Сначала утвердили постепенный план повышения акцизов на 8% в год, а тут внезапно поднимают на 112%. Это скажется на ценах, и тогда вопрос, сколько пива будут покупать в Польше или Латвии, а какое количество крепкого алкоголя заменят суррогаты", – сказал Галадаускас.

Советник президента банка SEB Гитанас Науседа считает, что желание снизить потребление алкоголя - это отлично, но важны и экономические последствия.

"Алкоголь - не жизненно важный продукт, поэтому потребители могут выбирать. И если такое повышение цен снизит потребление алкоголя, я этому только порадуюсь. Но, видно, часть людей решит, что незачем платить большой акциз в Литве, и будет стараться покупать более дешевый алкоголь в соседних странах", – сказал Науседа, который считает, что повышение акциза приведет к снижению поступлений в бюджет.

Минфин сообщает, что акциз на пиво увеличится на 112%, на вино и другие ферментированные напитки – на 92-111%, крепкий алкоголь – на 23%.

Только из-за повышения акциза пол-литра пива может подорожать на 14 евроцентов, вина (до 8,5 градусов) – на 21 евроцент, крепче 8,5 градусов – на 53 евроцентов, другой крепкий алкоголь – на 0,72 евроцента за пол-литра.

Кроме того, с 1 марта увеличится акциз на табачные изделия - в среднем на 10,5%. Пачка сигарет в среднем подорожает на 16 евроцентов.

В 2017 году за счет акцизов бюджет планирует получить доходы в размере 1,339 млрд. евро (на 14,3% больше, чем предусмотрено в плане на этот год) это 16,9% консолидированных доходов бюджета.

Планируется, что повышения акциза на табачные изделия принесет бюджету дополнительно 23 млн., а на алкоголь – около 45 млн. евро.