С небольшим опозданием в Литве началась жатва

В минувшие выходные в Литве началась жатва - на поля вышли фермерские комбайны. В этом году из-за холодной и дождливой весны жатва запаздывает примерно на неделю.



"Жатва началась в выходные. Обмолот ячменя проводился интенсивно и начался обмолот озимого рапса. Погода в понедельник днем остановила жатву, и неясно, на какое время. Если в эти выходные погода будет хорошая, то на полях Литвы мы будем массово видеть комбайны, и жатва наберет обороты", - сказал BNS председатель Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас.

Он еще не мог прогнозировать, как будет выглядеть урожай зерновых в этом году. Ранее А. Мацияускас говорил, что в этом году фермеры ожидают урожай меньше, чем в 2016 году.

По данным Департамента статистики, урожай зерновых в Литве в прошлом году был 5,71 млн. тонн, что на 12% меньше, чем в 2015 году.