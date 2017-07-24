С небольшим опозданием в Литве началась жатва

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BNS
понедельник, 24 июля 2017 г. 18:05
В минувшие выходные в Литве началась жатва - на поля вышли фермерские комбайны. В этом году из-за холодной и дождливой весны жатва запаздывает примерно на неделю.
Harvest time in Lithuania
© DELFI / Andrius Ufartas


"Жатва началась в выходные. Обмолот ячменя проводился интенсивно и начался обмолот озимого рапса. Погода в понедельник днем остановила жатву, и неясно, на какое время. Если в эти выходные погода будет хорошая, то на полях Литвы мы будем массово видеть комбайны, и жатва наберет обороты", - сказал BNS председатель Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас.

Он еще не мог прогнозировать, как будет выглядеть урожай зерновых в этом году. Ранее А. Мацияускас говорил, что в этом году фермеры ожидают урожай меньше, чем в 2016 году.

По данным Департамента статистики, урожай зерновых в Литве в прошлом году был 5,71 млн. тонн, что на 12% меньше, чем в 2015 году.

BNS
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