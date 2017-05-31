С июля в Литве подорожает газ для бытовых потребителей

Представитель по связям с общественностью Комиссии по контролю над энергетикой и ценами Лорета Кимутите сообщила BNS, что в среду комиссия утвердила новые цены. Жители, потребляющие газ только для приготовления пищи с июля будут платить 64 цента за кубометр (с НДС) - на 5% больше, чем сейчас, а те, кто использует газ для отопления - 39 центов - на 8,3% больше.

Однако, как сообщила компания Lietuvos duju tiekimas (LDT), во втором полугодии этого года цены все равно будут на 17-28% ниже, чем в начале 2014 года.

LDT поставляет газ 560 тыс. домашних хозяйств, из которых почти 94 тыс. используют газ для отопления.