С июля в Литве дорожает газ

С 1 июля 2017 года на 5-8% дорожает газ для бытовых потребителей, поскольку истекает срок действия скидки, предоставленной российским концерном "Газпром". Цена на электроэнергию останется прежней.

Жители, которые используют газ для приготовления пищи, с 1 июля будут платить 64 цента за куб. м газа (с НДС) - на 4,9% больше (сейчас 61 цент), для отопления - 39 центов, или на 8,3% больше (сейчас 36 центов).

По данным компании Lietuvos dujų tiekimas (LDT), цена на газ во второй половине этого года будет на 17-28% меньше, чем в начале 2014 года, когда не действовала скидка "Газпрома". За три года - с июля 2014 до конца июня 2017 г. LDT предоставил потребителям скидку на газ в размере 11,75 млн. евро.

LDT поставляет газ 560 000 домашних хозяйств, из них 94 000 используют газ для отопления.

Цена на электроэнергию с июля не меняется.