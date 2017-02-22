С 1 марта в Литве дорожает алкоголь и сигареты

С 1 марта 2017 года начнут действовать новые акцизы, в результате подорожают алкоголь и табачные изделия.

Минфин сообщает, что акциз на пиво увеличится на 112%, на вино и другие ферментированные напитки – на 92-111%, крепкий алкоголь – на 23%.

Только из-за повышения акциза пол-литра пива может подорожать на 14 евроцентов, вина (до 8,5 градусов) – на 21 евроцент, крепче 8,5 градусов – на 53 евроцентов, другой крепкий алкоголь – на 0,72 евроцента.

Кроме того, с 1 марта увеличится акциз на табачные изделия - в среднем на 10,5%. Пачка сигарет в среднем подорожает на 16 евроцентов.

В 2017 году за счет акцизов бюджет планирует получить доходы в размере 1,339 млрд. евро (на 14,3% больше, чем предусмотрено в плане на этот год) это 16,9% консолидированных доходов бюджета.

Планируется, что повышения акциза на табачные изделия принесет бюджету дополнительно 23 млн., а на алкоголь – около 45 млн. евро.

Однако исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас пока осторожно оценивает информацию о возможном подорожании алкоголя:

"Все будет зависеть от переговоров между торговцами и производителями, поэтому трудно сказать, на сколько подорожает алкоголь. Не надо забывать, что НДС считают от цены с акцизом, поэтому реальное подорожание может быть больше повышения акциза".

Он считает, что вполне реален прогноз компании Gubernija о подорожании пива на 20–40%.

По словам Вилимаса, рост акцизов на разный алкоголь по-разному сказывается на ситуации.

"К примеру, те, кто выбирает алкоголь "по стоимости за градус", вероятно, станут покупать не слабые, а более крепкие напитки. Те, кто покупает алкоголь любимых брендов, вероятно, останутся лояльны. Тенденции будут ясны во второй половине года", – сказал глава ассоциации.

Президент Литовской гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас сказал, что с учетом НДС 0,5 л бутылка пива в магазине подорожает примерно на 0,15 евро.

"Разве что производители из-за большой конкуренции согласятся меньше повышать товар за счет своей прибыли.А ведь еще надо подсчитать, как увеличится себестоимость пива из-за снижения масштабов производства", – сказал он, отметив, что прогноз Gubernijа считает слишком пессимистичным.

"Может быть, что рынок пива сожмется на 20–25%. Это очень много, рабочие места сохранить не удастся. Насколько меньше алкоголя будут употреблять жители после подорожания - неизвестно. Нужно учесть, сколько более дешевого пива привезут из Польши или Латвии, какое количество крепкого пива (как дешевую альтернативу крепкого алкоголя) заменит нелегальная продукция ("разливуха", лосьоны и т.д.)", – сказал Галадаускас.

По его словам, пока сложно оценить, на сколько подорожает алкоголь в заведениях общепита. Он не исключил, что из-за конкуренции пиво в заведениях подорожает не больше, чем из-за повышения акциза.

Компания Spinter tyrimai по заказу DELFI в конце января провела опрос жителей, в котором участвовали 1010 респондентов. Кроме прочего, у них также спрашивали: как подорожавший после повышения акцизов алкоголь изменит ваше поведение? Как вы оцениваете планы в связи с продажей алкоголя только в специализированных магазинах?

Почти половина – 47,8% – участников опроса сказала, что эти планы никак не скажутся на их действиях и поведении – они будут покупать столько алкоголя, сколько покупали. Немалая часть жителей – 17,7% – указала, что будет реже покупать дорогие напитки.