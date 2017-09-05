На этом рынке можно найти и дорогие бренды, такие, как Prada, Dolce & Gabbana, Dior, по доступным ценам. Правда, одежда из старых коллекций.

Сапоги от итальянского дизайнера Армандо Поллини, по словам продавщицы, в фирменном магазине стоят 1000 евро, а она продает их за 30 евро.

Продавцы не скрывают, что на рынок часто приезжают знаменитости, но продавцы не раскрывают их имена. «Я часто здесь вижу звезд, актеров, приходят даже обеспеченные и известные врачи, предприниматели, но они не афишируют себя», - сказала одна из продавщиц.

Другая женщина рассказала, что видит на фотографиях в СМИ известных людей, на которых одежда с паневежского рынка. «Иногда смотрю в интернете фотографии с мероприятий, где участвуют знаменитости, вижу там и свои товары, и товары коллег», - сказала она.

Продавцы рассказывают, что на рынок в Паневежис приезжают за покупками жители Вильнюса, и денег на одежду не жалеют: «Большинство моих клиентов – из Вильнюса. Для них цены не важны, и когда они слышат, что качественная вещь стоит 15 евро, даже не пытаются торговаться. Они понимают, что такая одежда в столице стоит намного больше. А жители Паневежиса не хотят покупать одежду за такие цены – хотят получить дешевле».

Продавщица рассказала, что приезжают за покупками и из соседних стран, Латвии и Эстонии. Рынок привлекает их.

Встреченная на рынке покупательница сказала, что цены здесь очень разные, и зависят от времени года: «Когда бывает холодно, и людей меньше, одежда здесь стоит намного дешевле, чем в хорошую погоду». Она сказала, что продавцы на рынке иногда хитрят. «Если они видят, что покупателю очень нравится товар, могут и поднять цену. Поэтому лучше не показывать свою заинтересованность», - сказала она.