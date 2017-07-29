Рыночные торговцы представили реальную картину Литвы

"Все эмигрируют, остаются только пенсионеры!", – в один голос утверждают торговцы Йотвингского рынка в Алитусе. Их рассказы прекрасно иллюстрируют тенденцию пустеющей и стареющей Литвы.

"Чаще всего к нам приходят пенсионеры, молодежи очень мало. Все эмигрируют, поскольку в Литве не дают заработать. С 10 числа начинают выплачивать пенсии, тогда людей становится больше, приезжают из деревень, а так пусто", – жалуется Лайма, которая торгует медом, орехами.

"Чем дальше, тем хуже", – встревает в разговор ее коллега.

По словам Лаймы, 5 лет назад людей на рынке было намного больше. Она жалуется, что за 5 лет выросли налоги, плата за место на рынке, подорожали патенты. "Душат нас, чтобы только крупные процветали, рабочему человеку заработать негде", – рассказала Лайма.

Ее сын после окончания учебы в Литве три года работает в Норвегии. По словам Лаймы, 27-летнему молодому человеку в Литве не нашлось работы. В Норвегии он доволен работой, планирует учиться дальше.

55-летняя женщина сказала, что не находит другой работы из-за возраста.

"Не очень. В каждой семье есть уехавшие", – ответил на вопрос, много ли у него клиентов, продавец цветов Пятрас Кершис. По словам коллеги Пятраса, не уехали только торговцы.

"Нам некуда бежать", – смеется мужчина. За границей живут его племянники. Уезжал в Ирландию и его сын, но вернулся – не прижился. Самого Пятраса эмиграция не привлекает из-за языкового барьера.

Он заметил, что если бы все эмигранты вернулись, то ничего хорошего не было бы. "Сейчас нищета, а если бы вернулись, то же была бы нищета. Молодых людей на рынке не увидишь", – сказал торговец.

"Из Алитуса много людей уехало, поскольку работы нет, молодежь уезжает. Чаще покупают пенсионеры, берут по полкилограмма, по килограмму картошки, просят скидку, я договариваюсь с фермером, какой может быть скидка, иногда на свое усмотрения немного снижаю цену, а что делать", – рассказала Мелания, которая продает картошку (крупную по 60, мелкую по 40 цт за кг).

Это ее первое лето на рынке, женщина решила подзаработать, поскольку вышла на пенсию и доходы у нее снизились.

По словам Мелании, из Алитуса уезжает не только молодежь, но и люди постарше – уезжают семьями. Ее зять два раза в год ездит на заработки в Англию, уехали двоюродные сестры, братья.

По данным Департамента статистики, в Алитусской мэрии сейчас проживают 53 803 жителя, для сравнения, в 2012 г. их было 57 985.

По последним данным, за первое полугодие 2017 года из Литвы уехало на 10 000 человек больше, чем за тот же период прошлого года (в январе-июне этого года 31 731, в январе-июне 2016 г. - 21 248).