Рыночные торговцы: овощи подешевели, но ненадолго

В мае на прилавках рынков и у торгующих бабушек появляется все больше зелени, пишет rinkosaikste.lt

На рынке "Яунатве" в Кедайняй в понедельник было в достатке укропа, огурцов, салата, помидоров, зеленого лука. Уже несколько продавцов торговали и клубникой, правда, они сказали, что ягоды привозные, не литовские, а из Польши. Торговцы также сказали, что цены упали ненадолго, поскольку с похолоданием поднимутся и цены на овощи.

Занимающиеся уже долгие годы торговлей на рынке жители края утверждают, что цены на овощи и фрукты на рынке уже неделю как дешевеют, поскольку с потеплением урожай стал больше.

"Огурцы продаем по 2 евро, помидоры - по 1,5-2,5 евро. Цены упали, поскольку потеплело. Огурцы - из Кедайняй, выращенные собственными руками, а помидоры еще не наши. Мы всегда говорим покупателям, что наше, а что привозное от соседей. Кроме того, падение цен на огурцы и другие овощи, по нашим прогнозам, может быть временным, поскольку синоптики обещают, что станет холоднее. Так что может быть, что и цены поднимутся", - утверждал один из торговцев рынка.

Правда, мужчина обратил внимание на то, что на рынке все больше становится зелени - зеленого лука, редиски, укропа, салата. После зимы люди охотно покупают зелень.

"Основные овощи, которыми мы сейчас торгуем, это картошка, лук, свекла, огурцы, яблоки. Правда, сейчас покупатели часто интересуются зеленью. За пучок зелени (около 100 грамм) мы просим по разному, от 30 до 60 центов. Цены на другие овощи разные, за килограмм картошки или свеклы я прошу 30, за морковь - 50, лук - 40 евроцентов. Цена на яблоки колеблется, они зависят от величины и торгового вида. Цена на яблоки также несколько упала и начинается от 40 центов за килограмм", - рассказал торговец.

На рынке появилась и первая клубника, правда, не литовская. За полкилограмма ягод просят 2,5 евро. Килограмм - 5 евро.

Для сравнения, на городских и районных рынках Каунаса клубнику продают по 3 евро. Так что Кедайняй почти вдвое обгоняет по ценам своего соседа.

"Это только самое начало, еще и клубника не наша. Но уже скоро будет. Мы выращиваем и в теплице, и под агропокрытием. Люди очень ждут клубнику, а мы ожидаем первого урожая, поскольку цены действительно бывают неплохие, а люди соскучились по литовским ягодам", - констатировала торговавшая клубникой женщина.