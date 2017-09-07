Ryanair сообщила об изменениях в правилах провоза багажа

Авиаперевозчик ограничит возможность проносить каждому пассажиру по две единицы ручной клади в салон самолета. Ryanair будет стимулировать пассажиров сдавать сумки и чемоданы в багаж.
Это означает, что с ноября только приоритетные пассажиры (Priority Boarding, в том числе Plus, Flexi Plus & Family Plus) смогут проносить на борт самолета две единицы ручной клади.
Остальные пассажиры смогут брать в салон только небольшой предмет с габаритами до 35х20х20 см, а основной предмет с весом до 10 кг и габаритами до 55х40х20 см необходимо будет бесплатно сдавать в багаж у выхода на посадку.
Стандартный вес сдаваемого в багаж будет повышен с 15 до 20 кг, а плата за одну единицу багажа снизится с 35 до 25 фунтов стерлингов.
Сейчас пассажиры Ryanair вне зависимости от того, по какому тарифу куплен билет, могут взять в салон два предмета ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и 35х20х20 см. В случае, если на борту недостаточно места для размещения всех вещей, часть сумок может бесплатно сдаваться в багаж у выхода на посадку.
Однако если сейчас данная мера применяется только на загруженных рейсах, то теперь основной предмет ручной клади придется сдавать в багаж всем пассажирам, не оформившим услугу приоритетной посадки, стоимость которой начинается от 5 евро в одну сторону.
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