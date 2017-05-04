Ryanair начинает рейсы в Неаполь, Rusline - в Санкт-Петербург

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BNS
четверг, 4 мая 2017 г. 14:40
Ирландский лоукостер Ryanair в четверг начал осуществлять авиарейсы из Каунаса в итальянский Неаполь.
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

Представитель контролирующей три аэропорта Литвы компании Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сказала BNS, что полеты в Неаполь будут выполняться два раза в неделю.

22 мая должны стартовать полеты российской авиакомпании Rusline из Вильнюса в Санкт-Петербург.

В этом году Ryanair начало рейсы из Паланги в Глазго (Шотландия). Латвийская авиакомпания Air Baltic - из Вильнюса в Мюнхен и Париж, а венгерский лоукостер Wizz Air - из Вильнюса в Гетерборг.

BNS
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