Рядом с Каунасским аэропортом открылась новая гостиница

ru.DELFI.lt
пятница, 2 июня 2017 г. 16:04
2 июня рядом с Каунасским аэропортом была открыта новая гостиница Air Hotel.
Prie Kauno oro uosto duris atvėrė naujas viešbutis
© DELFI

Air Hotel – гостиница эконом-класса, в которой одновременно могут разместиться 106 человек. В гостинице также предоставляют комплекс услуг: чистка одежды, паркинг, семейные комнаты и комнаты для инвалидов, возможность долгосрочного проживания.

Новая гостиница обошлась в 1,5 млн. евро. Инвесторы утверждают, что эта гостиница - удобство для пассажиров аэропорта.

"Такая гостиница необходима для предоставления комфорта пассажирам, которые вылетают из Каунаса очень рано утром или ночью", – сказал директор Air Hotels Антанас Этнерис.

С середины июля, когда Вильнюсский аэропорт будет закрыт на ремонт, Каунас станет основным центром полетов в Литве.

Согласно подсчетам, номер на сутки в гостинице будет стоить 39 евро. Инвесторы упоминают, что это лишь первый этап проекта, в будущем его будут развивать.

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