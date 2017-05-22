"РусЛайн" открывает рейс Вильнюс - Санкт-Петербург

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BNS
понедельник, 22 мая 2017 г. 09:43
Российская авиакомпания "РусЛайн" с понедельника предлагает рейсы из Вильнюса в Санкт-Петербург.
At the Vilnius Airport
© DELFI / Karolina Pansevič

Представитель по связям с общественностью оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сообщила BNS что компания сначала будет летать по этому маршруту пять раз в неделю, а позднее - шесть раз.

В этом году из Литвы предложены уже пять новых маршрутов. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair начала летать из Паланги в Глазго и из Каунаса в Неаполь, а латвийская Air Baltic - из Вильнюса в Мюнхен и Париж, венгерская Wizz Air - из Вильнюса в Гётеборг.

BNS
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