"РусЛайн" открывает рейс Вильнюс - Санкт-Петербург

Представитель по связям с общественностью оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сообщила BNS что компания сначала будет летать по этому маршруту пять раз в неделю, а позднее - шесть раз.

В этом году из Литвы предложены уже пять новых маршрутов. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair начала летать из Паланги в Глазго и из Каунаса в Неаполь, а латвийская Air Baltic - из Вильнюса в Мюнхен и Париж, венгерская Wizz Air - из Вильнюса в Гётеборг.