"Росту рынка продолжает весомо способствовать реэкспорт: 333 зарегистрированных в августе автомобиля были сняты с регистрации еще до конца месяца, и еще как минимум 29 будет сняты с регистрации в ближайшее время", - говорится в пресс-релизе AutoTyrimai.
За восемь месяцев этого года в стране было зарегистрировано 18,9 тыс. новых легковых автомобилей - на 19% больше, чем в январе-июле прошлого года, а только в августе, по сравнению с августом прошлого года - на 37% больше - 2419, сообщила AutoTyrimai, ссылаясь на данные госпредприятия Regitra.
Росту рынка новых автомобилей способствовует реэкспорт
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