Рост ВВП на одного жителя в Балтийских странах превысил прогнозы

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BNS
суббота, 5 августа 2017 г. 12:45
Показатель роста ВВП на одного жителя Литвы, Латвии и Эстонии за последние 16 лет превысил прогнозы, на это большое влияние оказало улучшение работы госведомств, свидетельствует обозрение Европейского Центробанка (ЕЦБ).
© A.Didžgalvio nuotr.

"Конвергенция Балтийских стран, с учетом долгосрочной перспективы, прекрасна. Балтийские страны вместе со Словакией входят в групп стран еврозоны, где реальный ВВП на одного жителя, по стандарту покупательной способности, демонстрирует существенную конвергенцию со средним показателем Евросоюза за последние 20 лет", - говорится в обозрении ЕЦБ.

Данные ЕЦБ свидетельствуют о том, что в период с 1999-2015 годы рост ВВП на одного жителя страны в Эстонии превысил прогнозы почти на 15%, в Литве - почти на 10%, а в Латвии - приблизительно на 7,5%. Общий рост ВВП на одного жителя в странах Балтии составил приблизительно 11%.

"Результаты долгосрочной конвергенции Балтийских стран превысили то, что можно было ожидать с учетом первичного уровня доходов. (...) Если говорить о будущем, то Балтийские страны сталкиваются с многими экономическими вызовами. Среди них сохранение конкурентоспособности, при росте зарплат и снижении продуктивности, попытки выйти из "ловушки средних доходов" и управление меняющейся цикличностью в бизнесе в Европейском экономическом и монетарном союзе", - говорится в обозрении.

Невзирая на то, что прогнозы роста ВВП на одного человека в Балтийских странах превышены, в целом показатель ВВП на одного жителя Балтийских стран в 2015 году составил всего 66,5% среднего показателя по Евросоюзу. Этот показатель в 2004 году, когда Литва, Латвия и Эстония вступили в ЕС, составлял 44%.

BNS
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