Рост ВВП Литвы во втором квартале составил 4%

Внутренний валовой продукт (ВВП), по уточненным данным, во втором квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней увеличился на 4% и составлял в ценах того времени 10,323 млрд. евро.