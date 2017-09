Во втором квартале, по сравнению с первым, рост экономики Литвы без учета факторов сезонности и числа рабочих дней составил 0,6%, сообщил Департамент статистики вторую оценку ВВП. Ранее сообщалось, что рост ВВП во втором квартале, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней за год составил 3,9%, а за квартал - 0,6% до 10,339 млрд. евро.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.