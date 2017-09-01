Внутренний валовой продукт (ВВП), по уточненным данным, во втором квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней увеличился на 4% и составлял в ценах того времени 10,323 млрд. евро.
© DELFI / Karolina Pansevič

Во втором квартале, по сравнению с первым, рост экономики Литвы без учета факторов сезонности и числа рабочих дней составил 0,6%, сообщил Департамент статистики вторую оценку ВВП.

Ранее сообщалось, что рост ВВП во втором квартале, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней за год составил 3,9%, а за квартал - 0,6% до 10,339 млрд. евро.

BNS
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