Рост промышленности Литвы отстает от Латвии и Эстонии

 (12)
BNS
пятница, 12 мая 2017 г. 19:07
В марте годовой рост литовской промышленности был одним из самых значительных в Евросоюзе, однако значительно отставал от балтийских соседей, сообщил Евростат.
© A.Didžgalvio nuotr.

За год - в марте этого года, по сравнению с мартом 2016 года, - промпроизводство в Литве выросло на 4,6%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС, опубликованные в пятницу.

В Латвии рост промышленности составил 10%, а в Эстонии - 14,8%. За месяц - в марте, по сравнению с февралем - литовская промышленность сократилась на 3,1%, латвийская выросла на 1%, а эстонская - на 2,4%.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Рост промышленности Литвы отстает от Латвии и Эстонии (12)

Рост промышленности Литвы отстает от Латвии и Эстонии
В марте годовой рост литовской промышленности был одним из самых значительных в Евросоюзе, однако значительно отставал от балтийских соседей, сообщил Евростат.

Из-за неисправности на смычке NordBalt включена Круонисская гидроаккумулирующая электростанция (18)

Nordbalt
После того, как в четверг вечером по неизвестной причине испортилась электроэнергетическая смычка со Швецией NordBalt, была включена Круонисская гидроаккумулирующая электростанция (КГЭС), предоставляющая услуги аварийного резерва.

Литовские гостиницы в ловушке: постояльцы нашли способ не платить за услуги (5)

Литовские гостиницы в ловушке: постояльцы нашли способ не платить за услуги
Начало теплого сезона – самая страда в гостиничном бизнесе. Однако иногда предоставляемые услуги не только не приносят прибыли, но и доставляют убытки.

Водителей в Каунасе ждет новшество

Naujas Kauno parkomatas
Каунасцы и гости города уже заметили, что в городе устанавливают современные паркоматы, многие водители их уже успели испробовать. ПУ Automobilių stovėjimo aikštelės в будущем планирует заменить все паркоматы. Еще одно новшество – не останется старых карт, пишет Kas vyksta Kaune.

Литовские железные дороги отказались от пассажирских перевозок в Москву (64)

Литовские железные дороги отказались от пассажирских перевозок в Москву
Из соображений экономии средств государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) отказалась от перевозок пассажиров в Москву. Компания утверждает, что благодаря этому она сможет экономить ежегодно 2 млн. евро, а пассажиры и в дальнейшем смогут ездить в Россию российскими поездами.
Facebook друзья
Rambler's Top100