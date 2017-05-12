Рост промышленности Литвы отстает от Латвии и Эстонии

В марте годовой рост литовской промышленности был одним из самых значительных в Евросоюзе, однако значительно отставал от балтийских соседей, сообщил Евростат.

За год - в марте этого года, по сравнению с мартом 2016 года, - промпроизводство в Литве выросло на 4,6%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС, опубликованные в пятницу.

В Латвии рост промышленности составил 10%, а в Эстонии - 14,8%. За месяц - в марте, по сравнению с февралем - литовская промышленность сократилась на 3,1%, латвийская выросла на 1%, а эстонская - на 2,4%.