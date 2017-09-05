В связи с ростом производства электроэнергии на латвийских гидроэлектростанциях (ГЭС) цена на электроэнергию в Литве на минувшей неделе снизилась на 7%. Компания-оператор сети элетроэпередачи Litgrid сообщила, что снижение цены обусловило и сокращение производства на ТЭС Lietuvos elektrine.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Латвийские ГЭС произвели на целых 63% больше электроэнергии, чем на минувшей неделе. В Литве производства на местных электростанциях снизилось на 39%. Наиболее значительно оно снизилось на ТЭС - Lietuvos elektrine работала один день и произвела на 74% меньше, чем неделю назад", - сообщила Litgrid.

На минувшей неделе цена на электроэнергию на бирже Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 7% до 39 евро за мегаватт-час.

В Литву было импортировано 85% потребленной здесь электроэнергии: 14% – из Швеции, 47% - из Латвии, Эстонии и Финляндии, 38% - из третьих стран.

BNS
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