"Латвийские ГЭС произвели на целых 63% больше электроэнергии, чем на минувшей неделе. В Литве производства на местных электростанциях снизилось на 39%. Наиболее значительно оно снизилось на ТЭС - Lietuvos elektrine работала один день и произвела на 74% меньше, чем неделю назад", - сообщила Litgrid.
На минувшей неделе цена на электроэнергию на бирже Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 7% до 39 евро за мегаватт-час.
В Литву было импортировано 85% потребленной здесь электроэнергии: 14% – из Швеции, 47% - из Латвии, Эстонии и Финляндии, 38% - из третьих стран.
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