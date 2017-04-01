Рост литовских инвестиций был наиболее заметным на Кипре, в Латвии и России

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BNS
суббота, 1 апреля 2017 г. 13:01
Объем прямых инвестиций литовских предприятий за рубежом в конце прошлого года составил 2,264 млрд. евро, что на 133,3 млн. евро (5,6%) меньше, чем в конце 2015 года.
© Shutterstock nuotr.

Поток прямых инвестиций Литвы за рубежом в прошлом году был отрицательным - минус 123,1 млн. евро. Это обусловлено сокращением инвестиций в кредитные средства и средства собственности - на 133 млн. евро и на 28,2 млн. евро соответственно, сообщают Департамент статистики и Банк Литвы.

В 2016 году больше всего капиталовложений литовские инвесторы сделали в Люксембурге (данные конфиденциального характера), в Нидерландах (408,8 млн. евро или 18,1% всего объема прямых инвестиций Литвы за рубежом), в Латвии (327,5 млн. евро, 14,5%), в Польше (300,8 млн. евро, 13,3%), на Кипре (258,8 млн. евро, 11,4%) и в Эстонии (131,4 млн. евро, 5,8%).

В прошлом году наиболее заметным рост литовских инвестиций был на Кипре (на 68,5 млн. евро), в Латвии (на 22,5 млн. евро) и в России (на 13,2 млн. евро), а их сокращение было наиболее заметным в Эстонии (на 116,5 млн. евро) и в Нидерландах (на 83,9 млн. евро).

BNS
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