Российский "Альфа-Банк" пытается взыскать c литовского бизнeсмена 14,4 млн. евро

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BNS
пятница, 3 февраля 2017 г. 17:05
Российский коммерческий банк "Альфа-Банк" стремится востребовать с одного из самых богатых литовских бизнесменов, акционера группы компаний по производству удобрений, кормов, сахара и индюшатины Arvi Видмантаса Кучинскаса 14,431 млн. евро.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Банк предоставил находящейся в косвенном управлении В. Кучинскаса российской компании "Арви НПК" несколько кредитов и в апреле прошлого года потребовал вернуть кредит, проценты досрочно и заплатить неустойку, сообщил Литовский апелляционный суд, рассматривавший иск банка.

"Альфа-Банк" просит суд признать недействительным договор о дарении акции, заключенный в ноябре 2015 года, согласно которому В. Кучинскас уступил своему сыну Ютасу часть акций копании Vyrja - последняя является контролирующей компанией, проме прочих в ее управлении находится и Arvi ir ko.

В четверг Апелляционный суд отклонил жалобу В. Кучинскаса и оставил в сили решение Каунасского окружного суда, принятое в сентябре прошлого года, согласно которому были введены временные меры защиты - арестованы подаренные акции Vyrja.

По информации суда, с 2012 года "Альфа-Банк" и принадлежащая косвенно В. Кучинскасу "Арви НПК" заключила четыре договора, которыми компания в различных валютах получила кредитов в целом на 10,3 млн. евро, возврат которых гарантировал В. Кучинскас.

Поскольку "Арви НПК" запаздывает с погашением кредитов, российский банк потребовал в течение 5 рабочих дней вернуть кредит, проценты и заплатить неустойку. Российская компания этого не сделала и в сентябре прошлого года "Альфа-Банк" потребовал, чтобы В. Кучинскас вернул средства - 514,2 млн. рублей (7,99 млн. евро) и 6,441 млн. евро (по курсу на 19 августа 2016 года).

BNS
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