Российские туристы оценили цены и качество услуг в Паланге

Приезжающие в Палангу на отдых россияне не жалеют добрых слов в адрес курорта. Их не пугает ни холодное лето, ни цены, которые пугают местных. Одна женщина признала, что приезжает в Палангу несколько раз в год.

Москвичи Наталья и Александр с сыновьями приехали в Палангу в первый раз. Эта семья признала, что обычно ездит отдыхать в Болгарию, но в этот раз решила посетить страны Балтии, где раньше не бывала.

Гости не могли нарадоваться отдыхом в Паланге и не могли сказать ничего плохого. По их словам, в Москве лето в этом году еще хуже - постоянно идет дождь, а температура не поднимается выше 14 градусов.

"Мы весной забронировали частные апартаменты с кухней в Паланге через booking.com. В сутки платим 80 евро, мы приехали на 10 дней, значит за них заплатили 800 евро. Это дороже, чем в Болгарии, но намного дешевле, чем в Юрмале", - рассказала Наталья.

© Mindaugas Milinis

Александр прибавил, что они приехали в Палангу на машине через Ригу, а вернутся планируют через Вильнюс и Минск.

"Мы так планировали отпуск, чтобы не только отдохнуть, но и попутешествовать", - сказал он.

"Когда было холодно, мы ездили на Куршскую косу, до Ниды не доехали, остановились в то городке, что на Клайпеда нам не понравилась, одни торговые центры..." – рассказала Наталья, заметив, что в море они купались каждый день, независимо от погоды.

Москвичи хвалили еду, особенно сыр. "Сыра наелись вдоволь", - сказал Александр.

Его жена заметила, что завтраки и ужины они готовят в апартаментах, а обедают в кафе или ресторанах.

"Продукты в магазинах очень вкусные, качественные. Конечно, что-то дороже, что-то дешевле, чем в Москве, но очень хорошее качество. Цены в кафе нас также не напугали, все приемлемо. Сервис хороший, а блюда хорошо приготовленные, вкусные", - сказали москвичи.

Встреченные по дороге в Ботанический сад женщины сказали, что они из Кенигсберга и приезжают в Литву на отдых несколько раз в год.

"Нам Паланга очень нравится, я здесь уже в 10 раз. Мы на несколько дней приезжаем каждые несколько месяцев. Особенно тогда, когда в России празднуют государственные праздники, когда бывают выходные", - сказала Ирина Хавидова.

Она заметила, что Паланга недалеко от Калининграда, здесь спокойно, нет никаких политических передряг, очень хороший сервис. Она психологически здесь отдыхает, поскольку это другая страна, другая культура.

Ее подруга Татьяна Строгачева признала, что приезжает реже, чем подруга, но раз в 2-3 года в Палангу ездит.

© Mindaugas Milinis

"Мы останавливаемся на частной вилле, комнату заказали через booking.com. Мы всегда заказываем жилье в частном секторе. На этот раз мы платим 50 евро в сутки. Но тут очень хорошая мебель, есть утюг, балкон, красивая территория, приятная хозяйка, угощает кофе, приглашает в гости. Мы останавливались и в гостинице, но на вилле нам лучше. Очень уютно", - рассказали женщины.

Строгачева сказала, что ей очень нравится сам город, ей в нем комфортно.

"Нравятся ваши рестораны, ботанический сад, повсюду цветущие цветы, море. Несмотря на то, что у нас то же море, Паланга привлекательнее. Ведь это другой город, другие традиции, даже другая еда", - сказала гостья.

На вопрос, что не понравилось, женщины ответили: "Не можем сказать ни одного плохого слова, нам здесь все нравится".

Женщины сказали, что только что обедали в уютном ресторане, счет их не напугал.

"Кажется, шли по центральной улице, но цены очень нормальные. И обслужили быстро, и еда вкусная. Не на что жаловаться", - порадовались гостью. Они сказали, что в Калининграде в ресторане сложно найти место. Ну, разве что в самом дорогом с этим проще.