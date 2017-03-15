Rokiskio suris начинает экспорт лактозы в Китай

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BNS
среда, 15 марта 2017 г. 18:40
Один из крупнейших в Литве переработчиков молока - Rokiskio suris на этой неделе начинает экспортировать лактозу в Китай - это будет вторая партия продукции из Литвы после того, как компания Vilkyskiu pienine в середине января экспортировала в Китай партию сыра моццареллы.
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

"18 марта первые 100 тонн нашей лактозы отправляются из Клайпедского порта в китайский порт Далянь. У нас есть договор с непосредственным покупателем, который будет использовать наш продукт в своем производстве как ингредиент. Это будут продукты, предназначенные для них местного рынка. Мы договорились о том, что в общей сложности за 2 месяца должны отправить 300 тонн лактозы", - сказал BNS глава правления Rokiskio suris Далюс Трумпа.

По его словам, стоимость сделки - коммерческая тайна.

Vilkyskiu pienine в середине января экспортировала в Китай примерно 20 тонн сыра моццарелла.

В августе прошлого года Китай утвердил список 16 литовских молокоперерабатывающих предприятий, которые могут экспортировать свою продукцию на этот огромный рынок. Китайский рынок очень важен для Литвы, которая после объявленного в августе 2014 года Россией эмбарго на продукты питания потеряла очень прибыльный российский рынок, куда молокопереработчики страны экспортировали 20-40% продукции.

BNS
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