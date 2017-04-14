Рига пытается вытеснить Клайпеду с позиции лидера

Соседи ликуют - им удалось в первом квартале перевалить рекордное число контейнеров, а контейнерные терминалы Клайпеды ссылаются на проблемы, которые необходимо решить, чтобы не уступить в конкурентной борьбе своим соседям рижанам, пишет деловое издание Verslo zinios.

Несмотря на то, что в целом результаты перевалки контейнеров в Клайпедском порту в первом квартале были положительные (рост составил 4,4%), в Риге поток контейнеров рос значительно быстрее. За первые три месяца там перевалено 110,399 тыс. TEU (условных контейнерных единиц), почти на 17% больше, чем за такой же период прошлого года. Как утверждают сами латыши, это был самый лучший квартальный результат в истории Рижского порта. Клайпеда всё ещё удерживает лидерство, но с весьма символическим отрывом - чуть больше 1,5 тыс. TEU.

Представители двух компаний, занимающихся в Клайпедском порту перевалкой контейнеров - Клайпедский контейнерный терминал и Klaipėdos Smeltė - отмечают ряд причин роста в Риге и говорят о том, что в этот порт ушла часть контейнеров, которые могли бы переправляться через Клайпеду.