Результат запрета на продажу алкоголя: Вильнюс лишится 50 уличных кафе, опустеет взморье

Опустевший Вильнюс, в котором не останется большей части уличных кафе, безлюдное взморье. Такая картина станет реальностью, если парламент примет поправки к закону о контроле над алкоголем, поскольку не останется нестационарных уличных кафе.

Эту информацию не отрицала пресс-секретарь министра здравоохранения Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте–Шрюбене.

"Чтобы уменьшить масштабы употребления алкоголя, а особенно в общественных местах, где бывают семьи с маленькими детьми, и соблюдать общественный порядок, предложат запрет на продажу алкоголя в нестационарных кафе. Стационарные кафе смогут выносить столики на улицу и обслуживать покупателей на улице. Сезонных кафе не останется", – сказал он DELFI.

Еще в прошлом году члены движения "За трезвую Литву" предложили и зарегистрировали поправки к закону об алкоголе, в которых разрешалось разрешить продажу алкоголя только в стационарных кафе. Чтобы поправки вступили в силу, их должен одобрить парламент и президент Даля Грибаускайте.

Однако представители бизнеса в ужасе от таких планов. Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала следующее: "Мы искренне не понимаем. Мы считаем, что идея, наверное, была иной – упразднить не такие места, а какие-нибудь места, где спаивают людей. Но под это попали и все уличные кафе, побеждающие на муниципальных конкурсах.

Например, на ул. Вокечю, на Ратушной, в парке Вингис – в любом общественном месте бизнес мог предлагать установку временного кафе, мэрия объявляла конкурс. Вот этих кафе не останется – мы как-то так и не поняли, в чем их зло".

Такое решение по сути изменит лицо Старого города, поскольку ежегодно выдаются разрешения на деятельность около 45 уличных кафе.

Представитель Вильнюсской мэрии Гинтарас Каранда сказал DELFI, что в этом году в конкурсе уже победили уже 20 нестационарных уличных кафе, но это еще не все: "Скоро объявим еще один конкурс. Я думаю, в этом году может быть 45-50 уличных кафе".

Он рассказал, что победителей конкурса выбирают по двум критериям: соответствии архитектурной идее территории и помощь развитию социальной инфраструктуры на один летний сезон.

"Владельцы обязаны соблюдать правила и законы, действующие в публичных местах, получить разрешения, лицензии на продажу алкоголя до 22 градусов и т.д.", – рассказал Каранда.

"Уже сейчас некоторые вильнюсские бары, напоминая о повышении налогов, в меню у пива приписали Верига включен". Неужели мы хотим, чтобы на этот раз у закрытых сезонных кафе была надпись "Мой бизнес уничтожил Верига?". Не думаю.

Такими запретами мы ничего не добьемся. Абсолютный запрет уличных кафе абсурден, иначе не скажешь. И... вильнюсцы все равно будут пить свое пиво на ул. Вокечю!", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Будем жить как при Андропове?

Шишкаускене обращает внимание на то, что поправки будут касаться и стационарных кафе и ресторанов, которые выносят столики на улицу.

"Кафе, у которого на улице есть место – красные линии, где они могут торговать алкоголем без дополнительных лицензий – они останутся. Но если кафе могло бы занять большую площадь, тогда оно берет дополнительную лицензию, ставит отдельный кассовый аппарат, поскольку так удобнее работать.

Так они быстрее обслуживают клиентов, поскольку, к примеру, на той же улице Вокечю официантам пришлось бы бегать за чеком через дорогу, но если ставишь другой кассовый аппарат – берешь лицензию, таковы правила. Значит это уличное кафе будет вынуждено работать в неудобствах, это будет отдельное уличное кафе. Вот это нас беспокоит", – сказала она.

Шишкаускене заметила, что стремление снизить масштабы употребления алкоголя – это хорошо, но предпринимаются нелогичные и необдуманные меры.

"По сути это касается всего старого города. Во всей Европе такая торговля разрешается, а у нас сезон - всего три месяца. А еще в театрах, на массовых мероприятиях хотят запретить. Так скоро и сами будем прятаться и разливать вино из чайников, как в андроповские времена? Есть перегибы", – сказала она.

Кафе на взморье не останется

Такие поправки значительно сказались бы на отдыхающих в уличных кафе на взморье. Таких кафе не останется. "Взморье и было причиной, с которой все началось, но о Старом городе не подумали.

Эти поправки больше и касаются взморья. Там жалоб жителей больше всего, больше шума и т.д. Я так понимаю, все там под контролем, лично мне не нравится только музыка, которая гремит на все взморье, вот это действительно не шепот волн и не щебетание птиц, но опять-таки – так во всем мире заведено. Это действительно эффективная мера?", – вопрошает Шишкаускене.

По ее словам, другие страны, например, Скандинавские, как раз призывают идти в кафе и рестораны, поскольку там продажи алкоголя контролируются, пьяным алкоголь не продают и т.п., а в Литве все наоборот.

"Такие решения удивляют. Мы не будем опускать рук", – сказала она.