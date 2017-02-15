Решение властей грозит замораживанием зарплат

Министр экономики Миндаугас Синкявичюс утверждает, что требование платить иностранцам зарплату в размере не менее 1,5 средней, защитит литовских специалистов, но это не так. Большинство специалистов из утвержденного правительством Литвы списка зарабатывает больше 1189,95 евро ("на бумаге").

На минувшей неделе правительство утвердило список из 27 профессий, представителям которых из-за рубежа будет легче трудоустроиться в Литве.

Иностранцы будут получать вид на жительство, если работодатель обязуется принять его на работу не меньше, чем на год и платить ему хотя бы больше 1,5 средних зарплаты. В случае со специалистами, которых нет в правительственном списке, должны платить три средних зарплаты.

Министр Синкявичюс ранее говорил, что иностранцу не могут платить меньше, чем представителям той же профессии в Литве. Однако это утверждение министра ничем не обосновано. Никто не будет смотреть, к примеру, платят ли программисту зарплату в 1,5 раза выше, чем средняя зарплата программистов, отсчет идет именно от средней зарплаты по стране, а не в конкретной сфере.

DELFI обратился за разъяснением слов министра к самому Синкявичюсу, но его советник по связям с общественностью Миндаугас Янулёнис за комментарием направил к Соцмину.

DELFI провел анализ зарплат специалистов 27 профессий из списка и выяснил, что только в 9 случаях они получают меньше 1,5 средней зарплаты.

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2016 года средняя зарплата в Литве составляла (без учета индивидуальных предприятий) 793,3 евро ("На бумаге"). Значит, иностранцам должны платить хотя бы 1189,95 евро "на бумаге".

По данным "Содры", зарплаты большинства специалистов из правительственного списка уже сейчас выше 1,5 средней. К примеру, зарплаты программистов намного выше. Это значит, что работодатели могут нанимать специалистов из-за рубежа, которые согласятся работать за гораздо меньшую зарплату. Если бы в силе осталось требование платить 3 средних зарплаты, то баланс сохранился бы.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Артурас Черняускас предупредил, что это решение правительства может остановить рост зарплат в данном секторе.

"Реально это демпинг зарплат специалистов высокой квалификации", – сказал DELFI Черняускас, отметив, что он сразу указал, что планка в 1,5 средние зарплаты недостаточная.

"Это должны быть 1,5 средние зарплаты в конкретном секторе", - продолжил он.

Исполнительный директор "Форума инвесторов" Рута Скирене отчасти согласилась с предложением Черняускаса о секторном предохранителе, но подчеркнула, что пока специалистов не хватает, вопрос зарплаты в ходе переговоров силен.

"То, что профессия из списка, означает, что таких специалистов не хватает. Это значит, что литовская экономика будет защищена от нехватки специалистов в данной сфере", – сказала она.