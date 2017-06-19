Ремонт смычки NordBalt завершён

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BNS
понедельник, 19 июня 2017 г. 13:31
Завершился плановый ремонт электросмычки Швеция-Литва NordBalt. На бирже электроэнергии Nord Pool объявлено, что смычка после двухнедельного планового ремонта была включена примерно в 23 часа в воскресенье.
Nordbalt
© Bendrovės nuotr.

Ремонта начавшей функционировать в начале 2016 г. NordBalt начался 3 июня. Смычка должна летом каждого года на несколько недель отключаться для проведения планового ремонта.

В следующем году планируется заменить муфту NordBalt, из-за которой происходили частые отключения морского кабеля - всего намечается заменить 116 муфт проложенного по суше кабеля. Точная дата ремонта пока не сообщается.

Стоящую 550 млн евро 453-километровой длины кабельную линию между Швецией и Литвой шведская компания ABB проложила в конце 2015 г. На шведской стороне кабель NordBalt простирается под землёй почти на 40 км, в Литве - на 13 км.

BNS
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