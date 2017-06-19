Ремонт смычки NordBalt завершён

Ремонта начавшей функционировать в начале 2016 г. NordBalt начался 3 июня. Смычка должна летом каждого года на несколько недель отключаться для проведения планового ремонта.

В следующем году планируется заменить муфту NordBalt, из-за которой происходили частые отключения морского кабеля - всего намечается заменить 116 муфт проложенного по суше кабеля. Точная дата ремонта пока не сообщается.

Стоящую 550 млн евро 453-километровой длины кабельную линию между Швецией и Литвой шведская компания ABB проложила в конце 2015 г. На шведской стороне кабель NordBalt простирается под землёй почти на 40 км, в Литве - на 13 км.