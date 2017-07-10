Ремонт NordBalt продлили до полуночи

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BNS
понедельник, 10 июля 2017 г. 09:04
Ремонт электросоединения со Швецией NordBalt продлили еще на сутки до полуночи 10 июля.
Litgrid and LitPol Link
© DELFI / Karolina Pansevič

На бирже Nord Pool 9 июля сообщили, что ремонт кабеля планируют завершить не в воскресенье, а в понедельник вечером. Соединение NordBalt вышло из строя 2 июля.

3 июля глава Litgrid Дайвис Вирбицкас сказал, что причина поломки - кабельные муфты. В следующем году планируют заменить муфты 116 кабелей. Точная дата ремонта пока не сообщается. По словам Вирбицкаса, новые муфты еще тестируют, пока нельзя прогнозировать, когда их заменят.

В июне провели двухнедельные плановые работы, а с начала года до начала июля поломки фиксировались 8 раз. В прошлом году было зафиксировано 15 поломок, однако в первое полугодие соединение действовало в режиме тестирования, когда поломки фиксируются чаще.

Электросоединение со Швецией длиной 453 км стоило 550 млн. евро. Его в конце 2015 г. проложила шведская компания ABB. На шведской стороне 40 км кабеля NordBalt находятся под землей, на литовской - под землей 13 км.

BNS
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