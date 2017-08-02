Реконструкции Вильнюсского автовокзала придется подождать

До конца года идея реконструкции Вильнюсского автовокзала должна принять конкретную форму. Поскольку пока нет прогресса в переговорах между мэрией и владельцами автовокзала, мэрия не отказывается от планов построить хотя бы один новый автобусный терминал.

Акционер ЗАО Vilniaus autobusų stotis Андрей Палейчик сказал, что понимает, что здание необходимо обновить, но пока с совладельцами не может договориться о плане реконструкции.

"Мы говорим с Baltisches Haus - совладельцами здания, - пытаемся учитывать их идеи. Сегодня я не могу прямо сказать, какая это идея и когда она появится, поскольку, я так понимаю, у них есть обязательства по договорам, и у нас они есть. Если бы здание было в одних руках, принять решение было бы проще", - сказал Палейчик.

Директор Департамента по расширению города Вильнюсской мэрии Миндаугас Пакальнис сказал, что нынешняя ситуация неудовлетворительная: здание старое, вид вокзала не презентабельный. Но на скорые перемены надеяться не приходится.

"Нынешнее положение не удовлетворяет ни город, ни посетителей автовокзала. Город не может что-то делать насильно, он может призвать к поиску решения, чтобы пространство поднялось на качественной иной уровень. Мы общаемся и с одним и с другим владельцем, пытаемся посредничать, но пока нет конкретных результатов", - сказал Пакальнис.

Однако он заметил, что параллельно мэрия обсуждает возможность строительства нового терминала в западной части города, где фиксируется самый большой поток клиентов.

"Предусмотрена возможность размещения терминала у западной объездной дороги. Вопрос только в том, какого он будет размера. Заберет ли он основную нагрузку вокзала, или будет дополнительным терминалом для части маршрутов. Но в принципе, думаю, у нас будет несколько терминалов автовокзала", - сказал Пакальнис.

Терминал на западе, по его мнению, снизит загрязнение и уменьшит заторы в городе, поскольку приезжающие в город автобусы большую часть пассажиров высаживают именно в западной части города, где находятся спальные районы, а потом полупустые едут в центр. По словам Пакальниса, во многих городах есть несколько терминалов автовокзала, которые соединены скорыми маршрутными автобусами.

Мэр города Ремигиюс Шимашюс также несколько раз говорил о новом терминале и даже упоминал, что он может появиться в микрорайоне Фабийонишкес.

Пакальнис сказал, что еще в советское время рассматривалась возможность строительства еще одного терминала автовокзала в Фабийонишкес, но после появления объездной дорого появилась альтернатива. В этом году должны появиться конкретные решения как по вопросу вокзала на ул. Соду, так и по вопросу новых построек.