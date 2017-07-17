Рейд в Паланге: ловили нечестных торговцев

Летняя погода привлекает на взморье не только отдыхающих, но и различных злоумышленников, которые согласны заплатить штраф в 8 евро нежели позаботиться о разрешении на легальную деятельность.

16 июля работники Палангской мэрии вместе с сотрудниками Службы общественного порядка Pдо ночи проверяли есть ли у представителей малого бизнеса необходимые разрешения на предоставление различных услуг.

По словам представителя Палангской мэрии Дануте Микене выявили 9 злоумышленников, были составлены протоколы о правонарушении, некоторые из нарушителей должны были 17 июля явиться в мэрию.

Микене сказала DELFI, что проверки в Паланге проводят ежедневно.

"Сначала можно не найти ни одного "нелегала", но через 10 минут, глядь, уже кто-то перепродает какие-то кулоны или нелегально рисует татуировки. Увидев нас или узнав о нас от коллег, они прячутся, а через несколько минут снова стоят под другим деревом", - сказала Микене.

По ее словам, все зависит от погоды. Если солнце приводит на взморье людей, то вслед за ними едут и "нелегалы".

"В воскресенье погода была хорошая, пляжи были полны, вот они и появились", - сказала она.

Некоторых предпринимателей даже не надо проверять, поскольку известно, что они приводят все документы в порядок.

В воскресенье наибольшее внимание уделяли людям, сдававшим напрокат электрические велосипеды, мастерам татуировок, торговцам кулонами и другими украшениями, людям, которые на пляжах продают чебуреки и жареный хлеб, торговцам копченой рыбой.

"Правда, последних проверить мы не успели. Увидев нас на пляже, они ушли в море", - сказала Микене.

"Сейчас популярностью пользуются электрические велосипеды, самокаты. Появляются нелегальные пункты проката. А цены на аренду значительные - по 20 евро и больше. Так появляется нечестная конкуренция. Эти люди не платят за разрешения, не регистрируют свою деятельность", - заметила Микене.

За нарушения грозит штраф в размере 16-80 евро.

"Но если нарушение зафиксировано в первый раз, то назначают полштрафа – 8 евро. За повторное нарушение штраф составляет, от 30 евро", - заметила специалист.