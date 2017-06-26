Разногласия Москвы и Минска сказались на результатах Transchema

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BNS
понедельник, 26 июня 2017 г. 18:39
Дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании Transchema за прошлый год получила 37,132 млн евро дохода - почти вдвое меньше, чем в 2015-м, когда доходы предприятия достигали 71,969 млн евро.
Naftos išgavimas
© Vida Press

В этом году доходы планируется повысить до 45 млн евро.

Как отмечает предприятие, поступления уменьшились в связи падением цен на нефть и нехваткой ресурсов.

После того как в июле Россия более чем на треть, а в октябре - ещё на 15% уменьшила поставки нефти в Беларусь, сократились и грузоперевозки из этой страны в Литву, странам снова удалось прийти к согласию только в апреле этого года.

Чистая прибыль предприятия за прошлый год упала в 3,6 раза до 96,6 тыс. евро, говорится в представленном Центру реестров отчёте Transchema о деятельности за 2016 г.

51% акций Transchema принадлежит Белорусскому нефтяному торговому дому, 49% - Белорусьнефть.

BNS
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Бизнес

Разногласия Москвы и Минска сказались на результатах Transchema (2)

Naftos išgavimas
Дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании Transchema за прошлый год получила 37,132 млн евро дохода - почти вдвое меньше, чем в 2015-м, когда доходы предприятия достигали 71,969 млн евро.

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