Ратификация соглашения о торговле ЕС и Канады переносится на осень

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BNS
понедельник, 26 июня 2017 г. 09:50
Ратификация соглашения о торговле между Евросоюзом (ЕС) и Канадой может быть перенесена на осень, хотя литовские дипломаты наделяись, что это может произойти еще на весенней сессии.
Agnė Širinskienė
© DELFI / Andrius Ufartas

Проект соглашения пока не рассмотрел парламентский Комитет по вопросам здравоохранения.

Его председатель, "аграрий" Агне Ширинскене сказала BNS, что вопрос, по всей видимости, будет включен в повестку дня осенней сессии, потому что комитет не успевает в срок обсудит многие другие вопросы.

"Думаю, что (рассмотрим - ред.) в сентябре, потому что рабочая нагрузка комитета огромна. Три заседания мы посвятили проектам Закона о контроле алкоголя и с трудом успеваем рассмотреть бюджетные законы", - сказала политик.

А. Ширинскене сказала, что еще не ознакомилась внимательно с договором.

Сейм утвердил торговое соглашение ЕС и Канады в первом чтении. Главным комитетом в рассмотрении этого вопроса назначен Комитет по иностранным делам, вспомогательными комитетами являются комитеты По вопросам здравоохранения и По делам села. Последний комитет уже утвердил договор, а Комитет по иностранным делам еще его не рассматривал, потому что должен получить одобрение Комитета по вопросам здравоохранения.

На сегодняшний день соглашение о торговле ЕС и Канады ратифицировали два государства - члена ЕС - Латвия и Дания.

BNS
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