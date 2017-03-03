Растущие цены на алкоголь покупателей пока не пугают

После повышения акциза на алкоголь некоторые алкогольные напитки уже подорожали. К примеру, в Шяуляй шампанское уже стоит на 20 евроцентов больше, а крепкие алкогольные напитки подорожали даже на евро, пишет Šiaulių naujienos.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас напоминает, что акциз на алкоголь, сигареты и горючее власти повышают регулярно.

Разница только в том, что за все время независимости Литвы акцизы никогда еще не повышались столь значительно, поэтому реакция может быть очень разной.

"К примеру, те, кто ищет цену за градусы, перейдет с крепкого пива на водку или от слабых напитков к крепким. Любители качественного вина также ощутят изменение цен, но не думаю, что они перейдут на другие напитки. Они наверное, как покупали хорошее вино, так и будут покупать. Что касается крепких алкогольных напитков, очевидно, перейдут на нелегальный оборот", – сказал Šiaulių naujienos Вилимас.

Мало того, появляется большая угроза, что литовцы чаще будут ездить за покупками в Польшу и Латвию.

Между тем шяуляйцы признают, что изменение цен не повлияло на их привычки.

Жители к повышению цен не готовились и не покупали алкоголь ящиками.

Однако некоторые сказали, что недовольны таким решением властей.

"Наши власти могут только повышать налоги и акцизы. Я не очень понимаю, чего они хотят добиться. Повышение цен не решит проблему алкоголизма", – сказал шяуляец Ромас.

Антанас сказал, что привозит алкоголь из-за границы, поэтому ему все равно – "Могут повышать сколько хотят".

Между тем Мигле одобряет повышение цен: "Хорошо, что вены поднимают. Может алкоголь станет менее доступным, тогда пьяниц станет меньше".