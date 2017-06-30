Распродажа по-литовски: цена не снижается, а растет

Если во время распродажи вы думаете, что купите товар по более низкой цене, то иногда это стоит проверить. В том, что бывает иначе, убедился журналист Саугирдас Вайтуленис.

После посещения магазина Zara Home, в котором торгуют предметами интерьера, он был неприятно удивлен. Заинтересовавшись ароматами для дома, он на одной из коробок заметил цену: 17,99 евро, однако отклеив этикетку увидел, что раньше товар стоил 15,99 евро.

Сам магазин сообщает, что с 22 июня идет распродажа, и в отношении товаров применяется скидка в 30-40%.

«Распродажа в Zara Home. Интересная такая. Цена с 15,99 евро упала до 17,99», - написал он в социальной сети.

На это отреагировали комментаторы: «Ты наверное забыл, что это Литва, и во время акций или скидок цены всегда бывают на 10-15% выше», - пошутил мужчина. «Я тоже вчера была, и была просто очарована скидкой в плюс три евро», - добавила женщина.

В интервью DELFI С.Вайтуленис сказал, что факты говорят сами за себя.

«Факт налицо. Испанские там цены или литовские, мне все равно, я вижу, что низкая цена заклеена более высокой», - сказал журналист.

Директор Zara Home для стран Балтии Аушра Тартилене сказала в интервью DELFI, что в отношении этого товара скидка не применялась.

«Сеть Zara Home может заверить, что мы честны в отношении своих клиентов и цены перед распродажами никогда не повышаем. Мы хотим подчеркнуть, что товар, который показан на фотографии, не был уценен, он продавался по обычной цене. Скидка в сети Zara Home отмечается красной этикеткой.

Различные Индивидуальные розничные ценовые различия в разных странах в основном определяются ценой покупки, налогами, ценами на сырье, разницей на группировку и округление цен на товары, налогами на франшизу, конкретными затратами на логистику. Цены на продукцию рассчитываются в момент получения товара или перед новым сезоном», - сказала она.

Тем временем, комментаторы поделились другой фотографией — из магазина Reserved, где видно, что сначала товар стоил 17,99 евро, а потом подорожал — до 19,99 евро.

Dvi kainos etiketėje © Facebook

Директор компании LPP, которой принадлежит торговый знак, сказал в интервью DELFI, что была допущена ошибка.

«Никто не защищен от ошибок. Одежду мы получаем с ценами, перед продажей цены сверяются, и если мы замечаем, что цена на этикетке не верна, то правильная клеится наверх. Я думаю, что если бы первая цена на этикетке была ниже, то покупатель не обратился бы. Так что это техническая ошибка», - сказал он.