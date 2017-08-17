Расходы семей Литвы на основные потребительские товары в июле снизились

Средние расходы домашних хозяйств на продукты питания, напитки, непродовольственные товары, табачные изделия и медицинские товары, на развлечения и топливо в Литве составили 380,99 евро - на 2,1% меньше, чем в июне. В Латвии этот показатель за месяц сократился на 1,7% до 395,69 евро, в Эстонии - увеличился на 0,4% до 508,08 евро.

В Литве средняя корзинка на одну закупку в июле, по сравнению с июнем, увеличилась на 1,6% до 11,92 евро, а в Латвии уменьшилась на 5,2% до 9,97 евро, в Эстонии - также уменьшилась на 3,3% до 14,65 евро.

При исчислении средних расходов домашних хозяйств не учитывались коммунальные платежи и расходы на услуги.