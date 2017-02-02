Рашчюс освобожден от должности главы литовской госкомпании Oro navigacija

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BNS
четверг, 2 февраля 2017 г. 19:22
Многолетний руководитель литовского государственного предприятия услуг навигации Oro navigacija Альгимантас Рашчюс в четверг освобожден от должности.
© DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

Это уже второе предприятие, находящееся в управлении Министерства транспорта и коммуникаций, на котором сменено руководство после прихода нового министра Рокаса Масюлиса - первым таким предприятием была железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги).

"На предприятии установлены грубые нарушения процедур закупок, вызывающие сомнения в прозрачности и эффективности работы А. Рашчюса", - сказал Р. Масюлис, который в четверг подписал соответствующий приказ.

По словам министра, Служба конкурсных закупок (СКЗ) установила, что на предприятии процветали непрозрачные конкурсные закупки, которые вероятно предназначались для одного поставщика.

Агентство BNS в среду писало, что объявленный Oro navigacija конкурс подрядчика центра управления полетами стоимостью 11 млн. евро пробуксовывает уже несколько лет. У Минтранспорта вызвало сомнения то, что финское предприятие NRPL и французское Thales были выбраны путем непубличных переговоров.

62-летний А. Рашчюс возглавлял Oro navigacija с 2001 года. Предприятие выполняет международные обязательства Литвы, предоставляя специализированные услуги в воздушном пространстве страны, деятельность компании крайне строго регламентирована литовскими и международными правовыми актами.

BNS
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