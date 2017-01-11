Rail Baltica вызывает беспокойство у Orlen Lietuva

Министр транспорта Литвы уверяет, что интересы Orlen Lietuva при прокладке Rail Baltica будут учтены.

Компания опасается, что при прокладке железной дороги и пересечении ее с трубопроводами компании недалеко от границы с Латвией, возможно, придется перекладывать трубы, в результате чего компания может понести убытки, ей придется делать дополнительные капиталовложения. Ответвление нефтепровода Orlen Lietuva идет из Полоцка через Биржай в Вентспилс и Мажейкяй.

"В проекте специального плана указаны альтернативные решения, например, перенос, опускание или поднятие трубопровода может обусловить прекращение его деятельности. Однако неясно, какой субъект и на основании каких требований даст оценку необходимости поднятия/опускания трубопровода или его подъема наверх. Эти вопросы исключительно важны в плане оценки последствий проведения в жизнь экономических решений, включая затраты и убытки компании", - говорится в письме генерального директора Orlen Lietuva Иренеуша Фанфары.

"На данном этапе просьба Orlen Lietuva не была принята во внимание, но, несомненно, впоследствии она будет принята во внимание, это будет согласовано. Государственная инфраструктура строится не впервые, и этот вопрос так или иначе будет согласован", - сказал на заседании правительства министр транспорта Рокас Масюлис.

Директор Департамента политики в области водного и железнодорожного транспорта Минтранспорта Андрюс Шнюолис уверял, что вопрос пересечения Rail Baltica и трубопроводов Orlen Lietuva будет решаться при выработке технического проекта ж/д колеи. По его словам, за решение проблемы и ее финансирование будет отвечать Министерство транспорта, а Orlen Lietuva это ничего не будет стоить.

Кабмин Литвы в среду утвердил специальный план участка железной дороги Rail Baltica - на его основании начнутся процедуры изъятия земли.

На общественные нужды предстоит изъять около 1,2 тыс. частных земельных участка и 63 государственных земельных участка, точная цена которых станет известна после того, как будет дана оценка изымаемому на общественные нужды имуществу.

В 2014 году тогдашний министр транспорта Римантас Синкявичюс прогнозировал, что на выкуп земли потребуется примерно 753 млн. евро.