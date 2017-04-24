Rail Baltica: билеты из Риги в Вильнюс и Таллин будут стоить 38 евро

 (3)
rus.DELFI.lv
понедельник, 24 апреля 2017 г. 13:59
Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltic может обойтись в 5,788 млрд евро. Такую сумму на рижской конференции "Rail Baltica Global Forum 2017" озвучил партнёр EY в странах Балтии Наурис Клява.
Rail Baltica
© DELFI

Из указанной суммы 4,635 млрд евро или около 85% на себя готов взять Европейский союз, а страны Балтии должны выделить 1,154 млрд евро.

Помимо того, в период с 2048 по 2052 год потребуются дополнительные инвестиции – свыше 500 млн евро на восстановление инфраструктуры.

По расчётам, социально-экономическая выгода проекта - 16 млрд евро. Эта сумма учитывает доходы от перевозки пассажиров, грузов, снижения уровня загрязнения окружающей среды и др. Страны-участницы проекта за счёт Rail Baltic смогут оживить и свою экономику.

Главный вывод эксперта – экономическая выгода от проекта значительно превышает затраты на его реализацию. А вот рентабельность железнодорожного оператора в большей степени будет зависеть от способности привлечения пассажиров и грузов.

Также определена потенциальная цена билетов: по маршруту Рига-Таллин - 38 евро (в пути – час 55 минут), Рига-Вильнюс - 38 евро (в пути – два часа одна минута), Таллин-Вильнюс - 76 евро (в пути – четыре часа и 5 минут).

Проект Rail Baltica предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллина через Ригу до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Rail Baltica: билеты из Риги в Вильнюс и Таллин будут стоить 38 евро (3)

Rail Baltica
Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltic может обойтись в 5,788 млрд евро. Такую сумму на рижской конференции "Rail Baltica Global Forum 2017" озвучил партнёр EY в странах Балтии Наурис Клява.

Представитель Еврокомиссии: проект Rail Baltica не должен откладываться (4)

Rail Baltica
Проект трансевропейской железнодорожной колеи Rail Baltica не может откладываться, пока будет решаться вопрос о дополнительном финансировании после 2020 г., утверждает представитель Европейской комиссии.

Отказ от налоговых льгот привел бы к росту самых небольших зарплат (14)

Отказ от налоговых льгот привел бы к росту самых небольших зарплат
Из-за наличия различных налоговых льгот в бюджет в этом году поступит на 1 млрд. евро меньше,или почти на 10% меньше. По подсчетам экономиста Гитанаса Науседы, только отказ от льготы на меченую солярку позволил бы сравнять необлагаемый налогом минимум (ННМ) с минимальной зарплатой.

В Вильнюсском аэропорту хаос: такого качества обслуживания клиенты не видели нигде (61)

Sumaištis Vilniaus oro uoste
В редакцию DELFI обратилась читательница Вилма Балчюнене, которая находится в Вильнюсском аэропорту. По ее словам, в субботу утром положение там было печальное.

Клайпедский порт опередил по контейнерным погрузкам Ригу (8)

Клайпедский порт опередил по контейнерным погрузкам Ригу
Клайпедский морской порт, который в начале года отставал от Рижского порта по показателю контейнерных погрузок, в марте опередил порт соседнего государства.
Facebook друзья
Rambler's Top100