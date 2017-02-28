Работодатели требуют вернуть "нулевые" трудовые соглашения

ru.DELFI.lt
вторник, 28 февраля 2017 г. 15:31
"Нулевые" трудовые соглашения должны вернуться в Трудовой кодекс – об этом просят представители работодателей, входящие в состав Трехстороннего совета.
© Vida Press nuotr.

"Нулевые" трудовые соглашения - это такие соглашения, при которых работник прибывает на работу по вызову работодателя, а работодатель платит такому работнику за фактически отработанное время.

Ранее предлагалось установить минимальное рабочее время по такому соглашению - 8 ч. в месяц, за 8 ч. работник получал бы зарплату, даже если бы вообще не работал.

Вето на такую форму соглашений летом прошлого года наложила президент Даля Грибаускайте.

В ноябре парламент принял во внимание аргументы парламента и убрал "нулевые" соглашения из ТК.

"Нулевые" соглашения вписаны в перечень дополнительных установок ТК, которые 27 февраля работодатели передали на обсуждение в Трехсторонний совет.

Президент Паневежской палаты торговли, промышленности и ремесел Сигитас Галюнас сказал DELFI, что просит вернуть эти соглашения, поскольку они на пользу не только работодателям, но и работникам, к примеру, студентам.

"Мы не видим (отрицательных последствий – DELFI), видим только положительные. Это создаст для части работников возможность заработать,а компании смогут этим воспользоваться", – сказал он.

Координатор Клайпедского региона Литовского профсоюза работников сферы питания Раймондас Тамошаускас считает, что новое парламентское большинство отреагирует на просьбу вернуть "нулевые" соглашения так же, как реагировала президент.

"Если они хотят сохранить свое желание обеспечить стабильность и безопасность в Литве, увеличить число работников, тогда им придется держатся такой позиции - главное безопасность работающих людей, а бизнес – потом", – сказал он.

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Работодатели требуют вернуть "нулевые" трудовые соглашения

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