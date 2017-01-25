Работодатели привлекают и молодежь без образования

Ежегодно тысячи выпускников оканчивают школы в Литве. Часть молодежи сразу поступает в вузы, другие работают или путешествуют в поиске цели в жизни. Литовские работодатели приглашают молодежь без дипломов испытать свои силы в банковском деле, в гостиничном секторе или в секторе розничной торговли. Часть компаний западного капитала не скрывает: карьеру в них можно начать с низшей ступени, сказано в сообщении LITEXPO.

В Литве растет число компаний, принимающих на работу молодых людей.

Часть этих работников приходит на работу сразу после школы и находит свой путь только испытав себя на неквалифицированной работе.

Глава отдела кадров гостиницы Radisson Blu Илона Оринтене сказала, что в их сети в Литве 20% всех работников - люди до 30 лет.

"Наш бизнес – гостиницы, обслуживание людей – подходит для молодых людей. Выпускники школ обычно знают иностранные языки, а это важно для нас, другим тонкостям мы их учим в процессе", – сказала Оринтене.

По ее словам, при поиске работников больше всего внимания уделяют энергичности и энтузиазму, желанию общаться с клиентами.

Глава Карьерного центра Swedbank Агне Йонайтите-Каралене сказала, что к ним приходит много молодых людей.

"Мы принимаем практикантов и стажеров, хотим дать молодежи возможность испробовать свои силы в большой компании. Приглашаем на стажировку молодых людей без опыта, некоторые из них остаются", – сказала она.

В Swedbank работает около 25% молодежи.

Торговая сеть Lidl в Литве без проблем нашла работников. По словам представителя Lidl Lietuvа Валирии Лебедевой, компания хочет привлечь талантливых и мотивированных работников.

"Мы видим большой интерес со стороны молодежи. Разнообразная и динамичная сфера деятельности Lidl привлекает мотивированных людей разных специальностей: опытных профессионалов в сфере торговли, выпускников учебных заведений, высококвалифицированных специалистов разных областей и людей со средним образованием", – сказала Лебедева.

Anot jos, „Lidl“ Lietuvoje nesunkiai rado darbuotojų.