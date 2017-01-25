Работодатели привлекают и молодежь без образования

В Литве растет число компаний, принимающих на работу молодых людей.
Часть этих работников приходит на работу сразу после школы и находит свой путь только испытав себя на неквалифицированной работе.
Глава отдела кадров гостиницы Radisson Blu Илона Оринтене сказала, что в их сети в Литве 20% всех работников - люди до 30 лет.
"Наш бизнес – гостиницы, обслуживание людей – подходит для молодых людей. Выпускники школ обычно знают иностранные языки, а это важно для нас, другим тонкостям мы их учим в процессе", – сказала Оринтене.
По ее словам, при поиске работников больше всего внимания уделяют энергичности и энтузиазму, желанию общаться с клиентами.
Глава Карьерного центра Swedbank Агне Йонайтите-Каралене сказала, что к ним приходит много молодых людей.
"Мы принимаем практикантов и стажеров, хотим дать молодежи возможность испробовать свои силы в большой компании. Приглашаем на стажировку молодых людей без опыта, некоторые из них остаются", – сказала она.
В Swedbank работает около 25% молодежи.
Торговая сеть Lidl в Литве без проблем нашла работников. По словам представителя Lidl Lietuvа Валирии Лебедевой, компания хочет привлечь талантливых и мотивированных работников.
"Мы видим большой интерес со стороны молодежи. Разнообразная и динамичная сфера деятельности Lidl привлекает мотивированных людей разных специальностей: опытных профессионалов в сфере торговли, выпускников учебных заведений, высококвалифицированных специалистов разных областей и людей со средним образованием", – сказала Лебедева.
Anot jos, „Lidl“ Lietuvoje nesunkiai rado darbuotojų.