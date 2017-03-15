Работодатель: преданные огласке зарплаты могут ввести в заблуждение потенциальных работников

Объявленные средние зарплаты на литовских предприятиях могут вводить в заблуждение людей, которые ищут работу, и мешать трудоустройству молодежи, пишет lrt.lt.

По словам экспертов, использованная методика не годится для оценки зарплат на конкретном предприятии.

По словам финансового аналитика Дарюса Дубниковаса, предание зарплат огласке приветствуется и может увеличить прозрачность, если будут указаны зарплаты отдельных специалистов, а средние данные по зарплатам всех работников.

"Такая система есть в Скандинавских странах, она оправдала себя. К примеру, в Финляндии можно узнать даже зарплату конкретного работника. В данном случае больше всего вопросов вызывает методика. Если бы она была точной, ясной и отрегулированной, она дала бы хороший результат. Те данные, которые можно видеть сейчас, могут привести к неверным выводам", – сказал Дубниковас.

Глава логистической компании немецкого капитала Rhenus Svoris Арунас Берташюс убежден, что предание зарплат огласке проблематично, поскольку средние данные вводят в заблуждение людей, которые ищут работу.

"Работник, выбирая из двух потенциальных работодателей, может решить вести переговоры только с тем, средний показатель зарплат у которого выше – ведь это официальная информация. Но ведь не факт, что зарплаты у тех специалистов, в которые он метит лучше и выше, он не может быть гарантирован.

К примеру, если сравнивать две компании в сфере логистики, где должностные зарплаты похожие, средние показатели могут различаться. Если одна предоставляет только услуги перевозки, а у другой есть склады, естественно средний показатель зарплат во второй будет меньше. Это от того, что на складах работают менее квалифицированные работники, у которых зарплаты ниже", – сказал Берташюс.

Объявленные средние данные, по словам Дубниковаса, удивили как сами компании, так и конкурентов, поскольку многие данные были неточными.

Он заметил, что одна из причин неточности - даны только данные за январь: "Вероятно, в них включены месячные надбавки. Поэтому в некоторых компаниях зарплаты реальные, а в других - раздутые.

Итак, первый блин как всегда комом. Если так будет и дальше, надо совершенствовать методику. Нужно оценивать точность данных и оценивать средние по конкретным позициям".

Глава Rhenus Svoris сказал, что его компания не смогла выяснить, какая методика применялась для выведения объявленных данных: "Мы разными способами считали, но таких средних данных, которые публично даны о нашей компании, у нас не получалось. Наши данные выше. Во-первых, неясно, что они рассматривали как зарплаты. Во-вторых, неясно, какое число работников брали за основу. В-третьих, неясно, учитывали ли то, что некоторые работники работают на полставки".

Берташюс убежден, что зарплаты - конфиденциальная и личная информация, и такие чувствительные данные предаются огласке без согласования с компаниями и компаниям не дают возможности их уточнить.

По мнению Дубниковаса, зарплаты - необязательно конфиденциальная информация. По его словам, это вопрос договоренности в обществе, предавать их огласке или нет. В большинстве других стран это конфиденциальная информация. Часто предают огласке индикаторы. К примеру, при помощи Google, можно узнать, каковы размеры зарплат у представителей разных позиций в Лондоне.

Берташюс считает, что объявление данных о средних зарплатах вредит в деле трудоустройства молодежи. Если средние данные станут точкой отсчета для оценки компании, то компании захотят улучшить их не совсем естественным способом. К примеру, устраивать молодого человека не на полную ставку будет невыгодным, поскольку его зарплата будет портить статистику.