Работников не хватает, поэтому их привлекают новыми способами

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ru.DELFI.lt
пятница, 9 июня 2017 г. 15:36
Работодателям все сложнее найти работников, поэтому их внимание пытаются привлечь необычными и привлекательными способами.
Biuras
© DELFI / Kiril Čachovskij

К примеру, компания по отбору персонала People Link начала проводить виртуальные экскурсии по рабочим местам.

"В ходе общения с кандидатами мы видим, что кандидатов интересует команда, в которой они будут работать, будущий руководитель, задачи, которые их ждут, условия на рабочем месте, культура компании. Также кандидатам важна более быстрая обратная связь – сегодня нормально, когда вопросы работодателю задают по Facebook", - сказала глава People Link Юргита Лемешюте-Фреене.

По этой причине появилась возможность принять участие в виртуальном туре по будущему месту работы, при помощи одного нажатия кнопки в социальной сети связаться с работодателем, получить задание, познакомиться с руководителем и командой с помощью видеозвонка, получить инфографику и т.п.

Однако, по мнению Лемешюте-Фреене, кроме перечисленных способов знакомства с будущей компанией, кандидат все равно будет собирать информацию о компании, обратится за отзывами и советами к друзьям.

По данным Литовской биржи труда, в первом квартале 2017 года не хватало водителей большегрузных машин, водителей грузовиков, техников в сфере ИТ, врачей, швей, строителей, бетонщиков.

Основная причина нехватки работников – не отвечающая ожиданиям зарплата и неподходящие условия, высокий уровень нелегального труда, эмиграция.

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