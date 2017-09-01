"Знаете, мне уже не 20 лет, и выучить язык уже намного сложнее, а в Литве по-русски говорят многие", - говорит 55-летний мужчина из Николаева, что на юге Украины.
Юрий - один 9 000 украинцев, которые приехали в Литву в этом году. Их число постоянно растет, украинцы составляют более половины иностранцев, работающих в Литве.
Из-за неэффективной системы регистрации трудно установить, как меняются направления трудовой миграции украинцев, говорят украинские экономисты. Часть их предполагает, что украинцы намного чаще предпочитают Польшу и страны Балтии России, которая более трех лет назад аннексировала полуостров Крым.
По словам экспертов, эмигрировать в Литву украинцев побуждают более высокие зарплаты. Средняя зарплата в Украине составляет около 250 евро, в Литве - около 660 евро "на руки".
"Уровень доходов от работы в Украине намного ниже, чем в странах Балтии. (...) Много украинцев предпочитают страны Балтии потому, что здесь проще обосноваться и найти работу", - говорит глава Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.
Аналитики говорят, что трудовая иммиграция в Литву неизбежна из-за эмиграции и нехватки квалифицированных работников. Однако критики обеспокоены тем, что приход более дешевой рабочей силы из Украины будет тормозить рост зарплат литовцев. Украинцы, которые нелегально приезжают в страну работать, могут увеличить масштабы теневой экономики.
Украинцы в Литве обычно устраиваются работать водителями грузового транспорта на международных перевозках, бетонщиками, каменщиками, отделочниками, сборщиками металлических судовых корпусов, сварщиками и так частично компенсируют нехватку рабочей силы в стране, вызванную непрекращающейся эмиграцией в Великобританию или Скандинавские страны.
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