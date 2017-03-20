Публичные зарплаты: в феврале – новые лидеры

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ru.DELFI.lt
понедельник, 20 марта 2017 г. 15:29
После того как были представлены январские зарплаты работников компаний, в которых больше 3 человек, некоторые работники удивились. Однако данные за февраль оказались более скромными.
© DELFI / Karolina Pansevič

По данным "Содры", в январе самыми большими средними зарплатами были зарплаты в компании Biotecha – больше 39 000 евро. В феврале средняя зарплата в этой компании была 1700 евро.

Представители компании отказались ответить на вопрос DELFI, как им удается платить такие большие зарплаты. Пока компания также не объяснила, почему в феврале зарплаты значительно снизились.

Вторым номером в январе была компания NDX energija – где средняя зарплата составляла 11 000 евро. В феврале средняя зарплата в этой компании была уже 3700 евро.

Средняя зарплата в компании Biomin Animal Nutritionснизилась с 9897,50 до 2833,58 евро.

В компании Ranga IV Investicijos в январе средняя зарплата была 9527,17, данных о зарплатах за февраль нет. Однако DELFI уже сообщал, что эта компания на грани банкротства.

Однако средние зарплаты некоторых компаний в феврале увеличились. Например, в январе филиал Provident Polska S.A. Provident Finansai средняя зарплата была 9464,78, а в феврале – 12 076,71 евро.

Директор Фонда социального страхования "Содры" Миндаугас Синкявичюс сказал, что пока сложно сказать, почему изменились средние показатели самых больших зарплат в Литве.

"Наверное, на этот вопрос могут ответить только сами компании. Однако, вероятно, в январе выплачивали премии за прошлый год", – сказал директор.

По его словам, несмотря на то, что самые крупные показатели снизились, в целом в феврале было заплачено больше налогов. Если в январе в бюджет "Содры" поступило 228 млн. евро, то в феврале – около 289 млн. евро.

"Это значит, что и зарплат выплатили больше", – сказал Синкявичюс.

В феврале ТОП-10 компаний, в которых были самые большие зарплаты, по сравнению с январем, изменился в корне. В нем не осталось не только Biotechа, но и многих других компаний.

По новейшим данным, в феврале самые большие средние зарплаты – больше 16 300 евро были в компании Engelhart CTP (UK) LLP. На 10-м месте - Energogrupė со средней зарплатой больше 7800 евро.

Все средние зарплаты "Содра" указывает "на бумаге".

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