PST вынуждена покинуть шведский рынок

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BNS
четверг, 27 июля 2017 г. 18:12
Одна из крупнейших в Литве строительных компаний Panevezio statybos trestas (PST) прекращает деятельность дочернего предприятия в Швеции PST Nordic.
© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам гендиректора PST Далюса Гесявичюса, именно эта дочерняя компания не сможет вернуться на шведский рынок, однако у группы есть подобные планов. По сообщению PST Nordic, убытки в первом полугодии вызваны неудачными заказами и ошибками руководства компании, однако более подробной информации не предоставляется.

"Я бы не хотел детализировать, не совсем этично было бы сейчас называть, какие были ошибки. Не только они определили (убытки - BNS), было накоплено много причин (....) Убытки появились в этом году, это связано с одним контрактом", - пояснил BNS Гесявичюс.

В сообщении PTS отмечает, что компания вынуждена покинуть шведский рынок, поскольку не смогла приспособиться к его специфике. Невзирая на это, Д. Гесявичюс не исключил возможности того, что в будущем компания может вернуться на рынок.

"Планы вернуться всегда будут, но эта компания (PST Nordic - BNS) там работать не сможет", - сказал он. По его словам, если будет принято решение вернуться, то будет учреждаться новая компания, либо приобретаться уже действующая.

В прошлом году чистая прибыль PST Nordic составила 13,5 тыс. евро.

BNS
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