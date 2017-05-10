Providence покупает группу телеканала TV3 в Литве через Bite Lietuva

BNS
среда, 10 мая 2017 г. 18:33
Мировая компания по управлению фондами Providence Equity Partners покупает группу литовского телеканала TV3 у шведского медийного концерна Modern Times Group (MTG) через контролируемую телекоммуникационную компанию Bite Lietuva.
TV3 logo
© TV3

Bite Lietuva просит разрешения Совета по конкуренции (СК, антимонопольная служба) на приобретение по 100% акций компаний TV3 и ele-3 radijas, а также 100% уставного капитала эстонского предприятия Viasat, предоставляющего услуги платного цифрового спутникового телевидения в Балтийских странах.

Сообщив об этом в среду, СК также указал, что после реализации сделки Bite Lietuva также косвенно приобретет контроль над управляемой TV3 компанией Smart AD network.

Modern Times Group (MTG) в марте сообщила, что продает за 115 млн. евро бизнес в странах Балтии мировой компании по управлению фондами Providence Equity Partners. Сделка распространяется и на латвийские телеканалы TV3, TV3+, TV6, Kanals 2 и LNT, а также на эстонские TV3, TV3+, TV6.

Планируется, что сделка будет завершена в начале лета, когда будут получены разрешения регулирующих структур в трех странах Балтии.

BNS
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Бизнес

Providence покупает группу телеканала TV3 в Литве через Bite Lietuva

TV3 logo
Мировая компания по управлению фондами Providence Equity Partners покупает группу литовского телеканала TV3 у шведского медийного концерна Modern Times Group (MTG) через контролируемую телекоммуникационную компанию Bite Lietuva.

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