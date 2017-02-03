Прототип литовского электроавтобуса появится уже весной этого года

Уже тогда создатели Dancer не собирались ограничиваться единственным продуктом такого рода и пообещали представить на рынке больше транспортных средств на электрической тяге.

Не будет аналогов в мире

В феврале в бизнес-инкубаторе Клайпедского университета начнутся работы по сборке электроавтобуса.

"В помещениях, которые мы снимаем у Клайпедского университета, есть все возможности для сборки автобусов, а также их испытания. Мы планируем, что первый созданный Vėjo projektai прототип городского электроавтобуса Dancer появится на улицах уже весной этого года", - говорит руководитель проектов компании Тадас Кубилюс.

По его словам, до 2019 года планируется изготовить сорок электроавтобусов Dancer. Какой будет их цена, изготовители пока не говорят.

"Цена будет конкурентной среди изготовителей как Западной Европы, так и Азии. Однако наш автобус в связи со своими исключительными особенностями в данный момент не имеет аналогов", - утверждает Т.Кубилюс.

Для первых моделей своего электроавтобуса компания будет использовать ходовую часть немецкого изготовителя ZF, а также рулевую систему Bosch. Часть рабочего места водителя и большая часть деталей интерьера и отделки будут производиться в Литве.

"Корпус нашего автобуса будет изготовлен из композитного материала. Он не только легкий, но и очень прочный, может выдержать большую нагрузку и удары. Пустой автобус Dancer весит шесть тонн, а вместе с пассажирами, которых можно провозить в количестве 92 человек, будет весить 12 тонн. Это столько, сколько весит пустой автобус, работающий на традиционном топливе", - утверждает Т.Кубилюс.

Новейшие технологии

Заряжается аккумулятоар автобуса Dancer из стационарного источника. Изготовители обещают, что после единовременного заряда батареи автобус сможет проехать до 50 километров.

"Такое расстояние является оптимальным для городов Европы, где средняя продолжительность маршрута составляет порядка 22 километров. Так что литовский автобус после зарядки батареи сможет преодолеть и два маршрута. Как известно, меньшая емкость батареи снижает вес и цену автобуса", - говорит представитель компании Vėjo projektai.

По его словам, благодаря уменьшению веса и использованных инновационных технологических решений энергетическая эффективность автобуса увеличивается. В среднем автобус Dancer расходует 0,45 кВт/км, что в десять раз меньше того, что расходует автобус, работающий на обычном топливе.

Обслуживание автобуса - забота компании

Для нового автобуса Dancer компания Vėjo projektai предоставит гарантию обслуживания сроком на 12 лет.

"Это значит, что оператор должен будет позаботиться лишь о водителе и присматривающем за чистотой работнике. За техническими решениями и состоянием автобуса будет наблюдать Vėjo projektai, следя за системами автобуса и работой системы online service. Это поможет заранее заметить и избежать возможных технических неполадок. За транспортным средством будут следить опытные и сертифицированные члены команды Dancer", - уверяет Т.Кубилюс.

По его словам, литовские электроавтобусы будут очень экологичными - они не будут выбрасывать в окружающую среду никаких вредных веществ.