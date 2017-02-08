Прославившаяся очередями заправочная станция планирует работать и в Вильнюсе

Владелец каунасской АЗС Jozita, которая славится низкими ценами, очередями и наличным расчетом, планирует работать и в Вильнюсе.

За год горючее в Литве подорожало. В 2017 году прогнозируют рост цен еще как минимум на 10%.

Из-за АЗС Jozitа в Каунасе на ул. Йонавос пришлось даже менять дорожные знаки, чтобы избежать заторов. У этой АЗС водители стоят в очередях.

Правда, владелец Jozitа Йонас Йокубаускас не спешит радоваться. Он не скрывает, что хотел бы расширить бизнес и его взгляд пал на Вильнюс.

7 февраля на АЗС Jozitа литр дизельного топлива стоил 94 евроцента.

"Такая цена установилась давно. Не дорожает, но и не дешевеет. Трудно сказать, подорожает ли горючее в будущем. От нас это меньше всего зависит. Все решает мировой рынок. Не известно, как там повернется. Если сравнивать со спадом, то сейчас цены выросли, и выросли значительно – на 15 центов. В прошлом году они упали до дна.А сейчас уже некоторое время нет особых перемен", - сказал DELFI Йокубаускис.

Аналитики предполагают, что цены будут расти, но Йокубаускис пока не ощущает роста.

"По статистике к нам приезжает немного. Очень небольшая часть. У нас нет скидок и акций. Мы торгуем по той цене, по которой торгуем. Никаких скрытых договоренностей. Кому нравится, тот приезжает. Кому нет – нет. Очень сложно отобрать клиента. Клиенту должно подходить и нравиться. Если цена хорошая – он приезжает", - сказал предприниматель.

Сейчас в Шилале, Расейняй, Каунасе, Клайпеде, Кведарне и Шяуляй действует 13 АЗС Jozitа. Йокубаускис не скрывает, что сейчас его цель - столица.

"Людей вообще в Литве становится меньше. Если бы мы были в Вильнюсе... все это понимают. Сколько там – 60-70% жизни протекает в Вильнюсе. Почему мы еще не в Вильнюсе? Нужны деньги, что бы купить АЗС в Вильнюсе. Когда будут деньги на покупку АЗС в Вильнюсе, купим. И я это осуществлю. Сегодня все делают деньги в Вильнюсе. Все. Без исключения. Все происходит в Вильнюсе. А остальная часть Литвы - это остальная часть. Думаю, через 1-2 года будем в Вильнюсе", - сказал Йокубаускис.

По данным сайта degalukainos.lt, год назад литр бензина A95 марки стоил 0,98 евро, а 7 февраля 2017 г – 1,10 евро. Дизельное топливо год назад стоило 0,82 евро, а в среду - около 0,98 евро.