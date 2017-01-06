Прошло почти 20 лет, а стадиона все нет: поиски инвестора продолжаются

Вновь продлены сроки проведения конкурса концессионера Национального стадиона в Вильнюсе стоимостью почти 90 млн. евро - на сей раз до начала марта. Такое решение было принято для облегчения условий конкурса, сообщила столичная мэрия.

Предложения на конкурс должны были быть представлены до 31 января, однако этот срок продлен до 1 марта. Это уже не первое продление срока - сначала заявки должны были быть представлены до начала октября прошлого года.

Самоуправление утверждает, что когда в первый раз были продлены сроки подачи заявок, увеличилось количество потенциальных участников конкурса.

Договор между Вильнюсским самоуправлением, Департаментом по делам культуры и спорта и частным инвесторов будет подписан на 25 лет, а сам комплекс будет принадлежать Вильнюсской мэрии.

Строительство стадиона рядом с вильнюсским ТЦ Akropolis началось в 1987 году, в 1993 году оно было законсервировано. В 2008 в объект было инвестировано еще 33,6 млн. евро, но строительные работы пришлось прекратить из-за недостаточного финансирования.