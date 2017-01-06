Прошло почти 20 лет, а стадиона все нет: поиски инвестора продолжаются

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BNS
пятница, 6 января 2017 г. 13:48
Вновь продлены сроки проведения конкурса концессионера Национального стадиона в Вильнюсе стоимостью почти 90 млн. евро - на сей раз до начала марта. Такое решение было принято для облегчения условий конкурса, сообщила столичная мэрия.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Предложения на конкурс должны были быть представлены до 31 января, однако этот срок продлен до 1 марта. Это уже не первое продление срока - сначала заявки должны были быть представлены до начала октября прошлого года.

Самоуправление утверждает, что когда в первый раз были продлены сроки подачи заявок, увеличилось количество потенциальных участников конкурса.

Договор между Вильнюсским самоуправлением, Департаментом по делам культуры и спорта и частным инвесторов будет подписан на 25 лет, а сам комплекс будет принадлежать Вильнюсской мэрии.

Строительство стадиона рядом с вильнюсским ТЦ Akropolis началось в 1987 году, в 1993 году оно было законсервировано. В 2008 в объект было инвестировано еще 33,6 млн. евро, но строительные работы пришлось прекратить из-за недостаточного финансирования.

BNS
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