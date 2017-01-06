Прошло почти 20 лет, а стадиона все нет: поиски инвестора продолжаются

Предложения на конкурс должны были быть представлены до 31 января, однако этот срок продлен до 1 марта. Это уже не первое продление срока - сначала заявки должны были быть представлены до начала октября прошлого года.
Самоуправление утверждает, что когда в первый раз были продлены сроки подачи заявок, увеличилось количество потенциальных участников конкурса.
Договор между Вильнюсским самоуправлением, Департаментом по делам культуры и спорта и частным инвесторов будет подписан на 25 лет, а сам комплекс будет принадлежать Вильнюсской мэрии.
Строительство стадиона рядом с вильнюсским ТЦ Akropolis началось в 1987 году, в 1993 году оно было законсервировано. В 2008 в объект было инвестировано еще 33,6 млн. евро, но строительные работы пришлось прекратить из-за недостаточного финансирования.