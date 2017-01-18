Прогнозируют скачок цен на овощи

Плохая погода в Италии и Испании может привести к значительному росту цен на овощи в странах северной Европы, пишет bbc.com. Не исключение - и Литва.

По словам одного из поставщиков, сочетание холодной погоды, наводнений и недостатка солнечного света привело к общему снижению урожайности целого ряда сельскохозяйственных культур.

Особенно пострадали посадки кабачков и салата-латука. По данным Би-би-си, на юго-востоке Испании и юге Италии многие ранние посадки салата и капусты-брокколи почти полностью уничтожены.

В испанской провинции Мурсия от самых сильных за 30 лет проливных дождей серьезно пострадали посадки перца и баклажанов. Эти районы Испании поставляют в зимний сезон до 80% овощей, потребляемых в Европе.

Поставщики уже сейчас заняты поисками альтернативных источников поставки свежих овощей в Европу, в том числе из США.

Однако уже сейчас цены на овощи в Британии возросли на 25-40%, а к концу года, вероятно, поднимутся еще больше.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал, что поставщики у наших торговцев те же, поэтому последствия неурожая на юге Европы ощутит и Литва.

"Пока мы ждем урожая литовских овощей, нам приходится покупать продукцию с юга. Ценовая политика поставщиков такая же, как и везде. Урожай некоторых овощей, фруктов из-за погодных условий снизился, а когда снижается предложение соответственно повышается цена на продукцию. Возможно, цены по сравнению с данными за тот же период прошлого года, будут выше, но пока еще рано уверенно заявлять, что цены будут расти. Цены устанавливают поставщики, надо подождать, рекомендуют ли они продавать сельхозпродукцию по более высокой цене", – сказал Вилимас.