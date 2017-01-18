Прогнозируют скачок цен на овощи

 (9)
ru.DELFI.lt
среда, 18 января 2017 г. 14:42
Плохая погода в Италии и Испании может привести к значительному росту цен на овощи в странах северной Европы, пишет bbc.com. Не исключение - и Литва.
Mitybos ekspertė rekomenduoja rinktis daugiau sezoninių daržovių ir vaisių
© Organizacijos nuotr.

По словам одного из поставщиков, сочетание холодной погоды, наводнений и недостатка солнечного света привело к общему снижению урожайности целого ряда сельскохозяйственных культур.

Особенно пострадали посадки кабачков и салата-латука. По данным Би-би-си, на юго-востоке Испании и юге Италии многие ранние посадки салата и капусты-брокколи почти полностью уничтожены.

В испанской провинции Мурсия от самых сильных за 30 лет проливных дождей серьезно пострадали посадки перца и баклажанов. Эти районы Испании поставляют в зимний сезон до 80% овощей, потребляемых в Европе.

Поставщики уже сейчас заняты поисками альтернативных источников поставки свежих овощей в Европу, в том числе из США.

Однако уже сейчас цены на овощи в Британии возросли на 25-40%, а к концу года, вероятно, поднимутся еще больше.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал, что поставщики у наших торговцев те же, поэтому последствия неурожая на юге Европы ощутит и Литва.

"Пока мы ждем урожая литовских овощей, нам приходится покупать продукцию с юга. Ценовая политика поставщиков такая же, как и везде. Урожай некоторых овощей, фруктов из-за погодных условий снизился, а когда снижается предложение соответственно повышается цена на продукцию. Возможно, цены по сравнению с данными за тот же период прошлого года, будут выше, но пока еще рано уверенно заявлять, что цены будут расти. Цены устанавливают поставщики, надо подождать, рекомендуют ли они продавать сельхозпродукцию по более высокой цене", – сказал Вилимас.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Прогнозируют скачок цен на овощи (9)

Mitybos ekspertė rekomenduoja rinktis daugiau sezoninių daržovių ir vaisių
Плохая погода в Италии и Испании может привести к значительному росту цен на овощи в странах северной Европы, пишет bbc.com. Не исключение - и Литва.

Литовцы тратят на покупки меньше других жителей Балтии (7)

Литовцы тратят на покупки меньше других жителей Балтии
Домашние хозяйства Литвы все еще тратят на основные товары меньше других в Балтийских странах, свидетельствует индекс домашних расходов, рассчитанный компанией Baltic Market Insights (Baltmi). Согласно ее данным, за одно посещения магазина литовцы на покупки тратят почти на 2 евро больше, чем латыши, однако все еще отстают от Эстонии.

Науседа: желающие уехать в Великобританию должны задуматься (84)

Gitanas Nausėda
Экономисты говорят, что выход Великобритании из Европейского союза может усложнить торговые отношения. Изменятся и условия труда иммигрантов.

Министр: новому Кабмину Литвы нужно углубиться в проект Rail Baltica (2)

Rail Baltica
До подписания межгосударственного договора по проекту европейской железнодорожной колеи Rail Baltica новое литовское правительство, прежде всего, хочет углубиться в проект, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис.

Министр транспорта Литвы: Клайпедский порт должен быть первым (18)

Rokas Masiulis
Клайпедский порт, который в прошлом году показал рекордно большие результаты погрузок и лидирует среди портов Балтийских стран, должен развиваться и сохранить лидерские позиции, говорит министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис.
Facebook друзья
Rambler's Top100