Прогноз: такси в Литве исчезнут в ближайшее время

3 минуты – столько парламенту Литвы потребовалось на принятие поправок к закону, которые вступили с начала года, из-за них в стране в скором времени не останется такси. Есть опасения, что бизнес, связанный с подвозом пассажиров, станет неконтролируемым, пострадают клиенты и часть компаний, а государство лишится доходов.

Глава Ассоциации поставщиков услуг такси Ричард Крюков подсчитал, что из 2500 водителей такси 1000 уже перешла к новой форме деятельности и сейчас работают индивидуально.

27 сентября 2016 года парламент прошлого созыва на одном из последних заседаний практически единогласно принял некоторые поправки к Транспортному кодексу.

В них узаконили понятие – организатор перевозок пассажиров. Это физическое или юридическое лицо, которое организует перевозки пассажиров или создает технические и организационные условия для соглашения между перевозчиком и пассажиром о перевозке за деньги на легковом автомобиле.

После вступления поправок в силу, управляющие телефонными программами стали организаторами перевозок, а люди, которые перевозят по такому вызову – перевозчиками. Услуги они могут предоставлять на принадлежащих им на законном основании машинах, отвечающих требованиям и после того, как подадут мэрии соответствующие декларации о том, что намерены заниматься такой деятельностью.

Крюков критически оценил такие поправки и новшества. По его словам, после внесения поправок, Министерство транспорта и коммуникаций до Нового года должно было принять правила, ясно регламентирующие услуги такси.

"Но никакие правила не были подготовлены. Они вписали лишь один пункт, что деятельность должна быть зарегистрирована в мэрии, и все. Никаких требований ни к автомобилям, ни к водителю, ни к чему-то еще", – сказал собеседник.

По его словам, сейчас перевозкой может заниматься, кто хочет, на любых автомобилях, нет никакой ответственности и превенции рисков.

"Мы письменно представили предложения, но никто ни на что не реагировал. Никакой дискуссии, ничего. Вот какой парадокс. Из-за вопроса искусственного оплодотворения подняли шум, а услугами такси пользуется куда больше людей, чем искусственным оплодотворением. Там быстро засуетились, исправили. А тут никто и ничего не делал, абсолютный хаос", - оценил ситуацию Крюков.

"Скажем, таксометр или что-то еще из приборов, должны пройти проверку. Мы измеряем расстояние, за это получаем плату.

С появлением "программ", ими играет кто и как хочет. Скажем, в правилах такси предусмотрено, что таксометр одновременно не может считать километраж и простой.

Сейчас появились разные вариации для введения клиентов в заблуждение. Говорят, что плата 40 и сколько-то центов за км, а дополнительно берут и за каждую минуту поездки. Такого в принципе не может быть. Когда услуга та же – порядок оплаты перевозки из точки A в точку Б должен быть похожим

Другое я заметил в праздники. Если растет спрос, скажем в очереди 10 человек, тариф повышают на 20–30%", - рассказал Крюков об анархии в новом порядке, которым пользуются все.

Представитель Министерства транспорта и коммуникаций Гражвидас Якубаускас сказал, что на предложения не отреагировал парламент, он их не учел, а в правилах не могут устанавливать больше, чем установлено законом.

"Мы не считаем, что услуги такси могут исчезнуть. Разделение, которое сейчас есть между двумя видами транспорта, позволяют предположить, что такси по-прежнему будут пользоваться те, кто хочет: воспользоваться услугами спонтанно (не нужно заказывать заранее); добраться до цели быстрее (такси может ехать по полосе общественного транспорта); пользоваться простыми услугами (помеченными автомобилями с желтыми номерами, видеть показания таксометра)", – сказал Якубаускас, отметив, что перевозчики должны проверять машины, как установлено законом при их использовании в коммерческих целях - то есть чаще проходить техосмотр.

Вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас критически оценил новые законы. Он заметил, что если предоставляется та же услуга, то и регламент должен быть схожим.

"Когда один вид сильно регулируется, а другой практически не регулируется, то это лишь вопрос времени, когда услуги такси исчезнут. На услуги по перевозке не распространяются правила перевозки как общественной услуги, значит, если будут недоразумения, их можно будет решить только в порядке гражданского процесса", – сказал политик.